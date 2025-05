Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Varnu měl v zahradní chatce

BRNO: Kriminalisté zadrželi dealera krátce po prodeji pervitinu.

O jednoho dealera bude od minulého týdně méně v Brně Starém Lískovci. Při rychlé akci jej zadrželi kriminalisté, krátce po tom, co prodal pervitin jednomu ze svých zákazníků. K muži zprvu věděli jen jeho přezdívku a to, že v brně prodává drogy. Postupně však získávali další informace, až se dopátrali ke konkrétnímu bytu na rozlehlém sídlišti. Při domovní prohlídce tak šli víceméně najisto. V pokoji devětačtyřicetiletého muže nalezli nachystaný pervitin k prodeji. Policisty samozřejmě zajímalo, kde dealer drogu získává. Muž sice moc sdílný nebyl, ale to policistům příliš nevadilo. Před akcí si totiž zjistili, že vlastní ještě i zahradní chatu kousek za Brnem. Po její prohlídce pak měli jasnou odpověď i na tuto otázku. V chatě se totiž našlo laboratorní vybavení a chemikálie k výrobě drog. Muž skončil ve vazbě, kde si počká na soud pro podezření z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

por. David Chaloupka, 13. května 2025

vytisknout e-mailem