Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Vánoční nákupy bez špatných zážitků
Policisté informovali veřejnost o bezpečných nákupech v OC Nisa.
V předvánočním shonu, kdy tisíce lidí nakupují dárky a vánoční potřeby, se policisté z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje vydali dne 18. prosince 2025 do Obchodního centra Nisa v Liberci, aby přímo mezi návštěvníky šířili důležité preventivní rady a upozorňovali na rizika, která s touto dobou souvisejí. Smyslem akce bylo zvýšit bezpečí občanů při nákupech a předejít kapesním krádežím, ztrátám nebo odcizení osobních věcí a věcí uložených ve vozidlech.
Vánoční období je tradičně spojeno s intenzivnější návštěvností obchodů a nákupních center. To vytváří větší příležitost pro nepřístojné jednání pachatelů, kteří se zaměřují zejména na nezajištěné osobní věci – peněženky, mobilní telefony, kabelky nebo nákupy ponechané bez dozoru. Policisté proto oslovovali návštěvníky obchodní centra přímo na místě, poskytovali jim aktuální rady a preventivní materiály. Upozorňovali na časté scénáře kapesních krádeží a věcí ponechaných bez dozoru či viditelně uložených ve vozidle.
Praktické rady pro bezpečné nákupy:
- Mějte své osobní věci stále pod dohledem. Kabelky, peněženky a mobilní telefony mějte u těla a neodkládejte je do nákupních vozíků či na volná místa v prostorách centra.
- Nenechávejte nákupy a cennosti bez dozoru, i když jdete jen na chvíli jinam.
- Ve vozidle nezanechávejte viditelně umístěné cenné věci ani zakoupené zboží. Nejen elektronika, ale i jiné hodnotné předměty mohou lákat nechtěnou pozornost.
- Buďte ostražití vůči svému okolí a všímejte si podezřelého chování osob v bezprostřední blízkosti.
Policisté každoročně v době zvýšeného nákupního ruchu posilují preventivní činnost právě v obchodních centrech, vánočních trzích a jejich okolí. Přímá komunikace s veřejností, distribuované materiály s praktickými tipy a osobní rady policistů mají pomoci lidem minimalizovat riziko, aby si předvánoční období mohli užít bez nepříjemných zážitků.
por. Bc. Dana Burešová, DiS.
19. prosince 2025