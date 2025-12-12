Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vánoční nákupy bez rizika

Štědrý den se pomalu blíží a vánoční nákupy jsou v plném proudu. Shon, nervozita, tlačenice v obchodech a plné peněženky, i tím se vyznačuje toto sváteční období. Toho využívají různí zloději a podvodníci. Policisté a strážníci se proto zaměřují na preventivní činnost u obchodů a nákupních center. 

Nakupující je mohou potkat v Neratovicích, Mělníku i Kralupech nad Vltavou. Policejní preventistky z Územního odboru Mělník a strážníci městských policií hovoří s občany o ostražitosti při vánočních nákupech. Upozorňují je na nebezpečí zanechávání věcí v uzamčených vozidlech a zdůrazňují, že auto není trezor. Každý, kdo s nimi pohovoří, obdrží malý dárek v podobě, např. reflexní pásky, škrabky atd.

A na co si dát pozor?

PREVENCE KAPESNÍCH KRÁDEŽÍ

  • Peněženku nebo kabelku mějte vždy pod přímým dohledem. Nedávejte kabelku do nákupního košíku, a to ani v případě, že se v obchodě nenachází mnoho lidí.
  • Po zaplacení si peněženku ihned uschovejte a až poté se věnujte ukládání nákupu.
  • Jestliže jste nuceni vybírat peníze z bankomatu, přepočítejte si je tak, abyste nebyli nikým sledováni.

PREVENCE KRÁDEŽÍ PŘI PARKOVÁNÍ U OBCHODNÍCH CENTER

  • Nenechávejte ve vozidle žádné věci, které by mohly přilákat pozornost zloděje, například oblečení, elektroniku, nákup z předchozího obchodu, atd.
  • Zavazadlový prostor je lepší mít odkrytý v případě, že se v něm nic nenachází. V případě, že je v něm něco uloženo je naopak prozřetelnější mít jej zakrytý.
  • Buďte ostražití i při ukládání nákupu do vozidla, zloději využívají situace a nepozorovaně vniknou do kabiny vozidla a odcizí odloženou tašku, kabelku či bundu, zatímco ukládáte zboží.
  • Čím dále více osob volí nákupy přes internet, kde jim nehrozí vykradení vozidla nebo odcizení kabelky z nákupního vozíku, ale i zde musí být nakupující pozorný.

PREVENCE NÁKUPŮ PŘES INTERNET

  • Nakupujte ve věrohodných, prověřených e-shopech (využít k tomu lze webové stránky upozorňující na rizikové e-shopy: www.coi.cz, www.bezpecnyinternet.cz nebo recenze jiných nakupujících).
  • Ověřujte také povinně zveřejňované údaje, např. v obchodním rejstříku. V pořádku není, když chybí kontaktní informace či obchodní podmínky. Podezřelá je i špatná jazyková úprava nebo další požadavky na platby pod smyšlenou záminkou (clo, pojištění atd.).
  • Nenechte se zlákat podezřele nízkou cenou.
  • Při prvním nákupu na neznámém e-shopu plaťte raději dobírkou.
  • Používejte platební karty s 3D Secure (ověření přes SMS/aplikaci) nebo plaťte přes platební brány. Vyhněte se přímým převodům neznámým obchodníkům.

Přejeme Vám krásné a ničím nerušené svátky.

por. Bc. Martina Hamplová
PČR Mělník
12.12.2025

Odkazy do noveho okna

Vánoční nákupy

Vánoční nákupy 

Detailní náhled

Vánoční nákupy

Vánoční nákupy 

Detailní náhled

Vánoční nákupy

Vánoční nákupy 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 