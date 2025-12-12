Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Vánoční nákupy bez rizika
Štědrý den se pomalu blíží a vánoční nákupy jsou v plném proudu. Shon, nervozita, tlačenice v obchodech a plné peněženky, i tím se vyznačuje toto sváteční období. Toho využívají různí zloději a podvodníci. Policisté a strážníci se proto zaměřují na preventivní činnost u obchodů a nákupních center.
Nakupující je mohou potkat v Neratovicích, Mělníku i Kralupech nad Vltavou. Policejní preventistky z Územního odboru Mělník a strážníci městských policií hovoří s občany o ostražitosti při vánočních nákupech. Upozorňují je na nebezpečí zanechávání věcí v uzamčených vozidlech a zdůrazňují, že auto není trezor. Každý, kdo s nimi pohovoří, obdrží malý dárek v podobě, např. reflexní pásky, škrabky atd.
A na co si dát pozor?
PREVENCE KAPESNÍCH KRÁDEŽÍ
- Peněženku nebo kabelku mějte vždy pod přímým dohledem. Nedávejte kabelku do nákupního košíku, a to ani v případě, že se v obchodě nenachází mnoho lidí.
- Po zaplacení si peněženku ihned uschovejte a až poté se věnujte ukládání nákupu.
- Jestliže jste nuceni vybírat peníze z bankomatu, přepočítejte si je tak, abyste nebyli nikým sledováni.
PREVENCE KRÁDEŽÍ PŘI PARKOVÁNÍ U OBCHODNÍCH CENTER
- Nenechávejte ve vozidle žádné věci, které by mohly přilákat pozornost zloděje, například oblečení, elektroniku, nákup z předchozího obchodu, atd.
- Zavazadlový prostor je lepší mít odkrytý v případě, že se v něm nic nenachází. V případě, že je v něm něco uloženo je naopak prozřetelnější mít jej zakrytý.
- Buďte ostražití i při ukládání nákupu do vozidla, zloději využívají situace a nepozorovaně vniknou do kabiny vozidla a odcizí odloženou tašku, kabelku či bundu, zatímco ukládáte zboží.
- Čím dále více osob volí nákupy přes internet, kde jim nehrozí vykradení vozidla nebo odcizení kabelky z nákupního vozíku, ale i zde musí být nakupující pozorný.
PREVENCE NÁKUPŮ PŘES INTERNET
- Nakupujte ve věrohodných, prověřených e-shopech (využít k tomu lze webové stránky upozorňující na rizikové e-shopy: www.coi.cz, www.bezpecnyinternet.cz nebo recenze jiných nakupujících).
- Ověřujte také povinně zveřejňované údaje, např. v obchodním rejstříku. V pořádku není, když chybí kontaktní informace či obchodní podmínky. Podezřelá je i špatná jazyková úprava nebo další požadavky na platby pod smyšlenou záminkou (clo, pojištění atd.).
- Nenechte se zlákat podezřele nízkou cenou.
- Při prvním nákupu na neznámém e-shopu plaťte raději dobírkou.
- Používejte platební karty s 3D Secure (ověření přes SMS/aplikaci) nebo plaťte přes platební brány. Vyhněte se přímým převodům neznámým obchodníkům.
Přejeme Vám krásné a ničím nerušené svátky.
por. Bc. Martina Hamplová
PČR Mělník
12.12.2025