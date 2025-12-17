Policie České republiky  

Vánoční nákup zdarma?

V trutnovské prodejně byl dopaden přímo při krádeži. 

Dne 16. prosince 2025 krátce po 11. hodině odhalili pracovníci jednoho z obchodních domů v Trutnově 62letého muže při krádeži zboží v hodnotě přesahující 2 000 korun.
Na místo byli přivoláni policisté z místního obvodního oddělení, kteří muži sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže. Tento muž byl přitom v posledních třech letech za obdobný trestný čin již odsouzen.
Podle zjištění se pokusil přes pokladnu pronést potraviny určené zřejmě na vánoční svátky – mimo jiné maso na řízky, majonézu či vinnou klobásu.
V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody v délce od šesti měsíců do tří let.

por. Pižlová Šárka, DiS.
17.12.2025, 10:00

