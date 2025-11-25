Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Vánoce už opět klepou na dveře, nenechte si je zkazit!
Přinášíme rady, jak se chránit před podvodníky, kapsáři a zloději.
Blížící se Vánoce jsou obdobím radosti, ale také zvýšeného rizika trestné činnosti. V předvánočním shonu se vydáváme na nákupy vánočních dárků – a právě toho využívají nejrůznější nepoctivci. Dnes se už sice všichni netlačí s nákupními košíky v obchodních domech, neboť mnozí z nás raději vybírají dárky pomocí virtuálních nabídek. To však bohužel neznamená, že by to bylo při takových nákupech bezpečnější. Policie v tomto období každoročně zaznamenává nárůst případů podvodů, krádeží a dalších trestných činů. Takže, jak se chránit?
Nebezpečí online nákupů
Jak už jsme v úvodu naznačili, dnes se část, dokonce velká část vánočních nákupů přesunula do virtuálního prostředí. Po výběru zboží a zaplacenípak nakupující očekávají, že jim domů, či do schránky, nebo boxu dorazí hmatatený dárek v 3D podobě. Ne vždy se to podaří. I při nákupech na internetu totiž musíme být opatrní a nepřestat používat zdravý rozum. Statistiky z minulých let nám říkají, že 21% občanů naší republiky se stalo terčem podvodu při vánočních nákupech online. Průměrná škoda činila 13.000 korun, nejvyšší zaznamená pak dosáhla 800.000 korun.
- Falešné e-shopy - na co si dát pozor. Především na podezřele nízké ceny, pak si zkontrolujte v adresním řádku pravost stránek (zda se nejedná o falešnou stránku známého e-shopu), preferujte platby přes zabezpečené platební brány, plaťte jednorázovými vrituální kartami, kterými nejde platit vícekrát
- Nízká cena a nákup v neověřeném, i když skutečném, e-shopu se nemusí vyplatit ani v případě, že zboží vám přijde nefunknčí či poškozené a vy ho potřebujete reklamovat, vyměnit, nebo vrátit
- Pozor na SMS nebo emailové zprávy s výzvou k zaplacení poplatku, doplatku za dopravu, za opakované doručení apod. obvykle obsahují odkaz na falešné stránky, po kliknutí na něj a vyplnění údajů z bankovní karty se podvodník dostává k vašim platebním údajům
- Podvodné inzeráty - pokud vám někdo nabízí věci za nízkou cenu, po zaplacení mohou přijít bezcenné šunty, nebo věci nepřijdou vůbec, preferujte proto raději osobní převzetí, nebo si jinak ověřte důvěryhodnost prodávajícího
- Prodáváte sami? - nenechte se napálit nabídkou na poslání kurýra, podvodníci zasílají link na falešné stránky přepravní společnosti a opět se snaží vymámit z obětí jejich platební údaje (tím, že tam vyplníte údaje ze své platební karty, nebo přístup do svého bankovnictví)
Obchodní domy
Největším rizikem nákupů v obchodním domě bývají kapsáři a lidská nepozornost. Když sami občané nedbají základních bezpečnostních pravidel. A jaká jsou? Pojďme si je zopakovat
- Kabelku či batoh mějte vždy uzavřený a před sebou
- Nepokládejte věci do vozíku bez dozoru
- Při zadávání PINu zakryjte klávesnici
- Nenechávejte v autech na parkovištích viditelně odložené věci, které by mohly nalákat zloděje
Tržnice a stánky
Ó ano, k vánoční atmosféře neoddělitelně patří adventní či vánoční trhy, všude voní skořice a hřebíček, ze stánků se line zvuk koled a my se procházíme a necháváme se unést sváteční atmosférou kolem nás. I tady však bychom měli zůstat bdělí a nedávat šanci již výše zmíněným kapsářům, ani se nenechat zlákat "super slevami" stánkařů.
- Takže, nedávejte si všechny cenné věci na jedno místo a na své věci si dávejte dobrý pozor.
- Nenoste na tržnici přliš mnoho peněz v hotovosti
- Dávejte si pozor na padělky výrobků známých značek - hračky, sprotovní vybavení, drahé oblečení, doplňky, necertifikované výrobky mohou být i nebezpečné životu či zdraví
Předvánoční období by mělo být časem klidu, příprav na sváteční chvíle a na čas míru a spokojenosti strávený s rodinou a blízkými. Ujišťujeme vás, že policisté každoročně posilují svoji hlídkovou činnost i preventivní aktivity, ale zejména vy sami můžete dodržováním základních pravidel bezpečného chování předejít nepříjemnostem v podobě krádeže či podvodu.
Pokud se však stanete obětí trestné činnosti, neváhejte vše oznámit Policii ČR, buď zatelefonováním na linku 158, nebo osobně na nejbližší policejní služebně. Jsme tady pro vás, pro vaši ochranu a pocit bezpečí. Přejeme vám všem krásné a spokojené Vánoce 2025.
kpt. Mgr. Eva Vik
koordinátorka prevence
25.11.2025