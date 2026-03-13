Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Vandalové řádili na cyklostezce Varhany
Pokud nám je můžete pomoci vypátrat, volejte 158.
Svazek obcí Cyklostezka Varhany podal v tomto týdnu trestní oznámení na neznámé vandaly, kteří v období mezi 6. až 8. březnem, tedy o uplynulém víkendu, poničili na úseku cyklostezky Varhany mezi Českou Lípou a Volfarticemi celkem 36 smrkových kulatin, které tu tvoří přírodní zábradlí. Jednotlivé díly jsou přibližně 2 metry dlouhé a v průměru mají 12 centimetrů.
Vzhledem k množství poškozených částí zábradlí se domníváme, že se spíše jednalo o dílo nějaké povedené partičky než jednotlivce. Všechny rozlámané kusy zůstaly na cyklostezce, z toho usuzujeme, že si tam tentokrát pro dřevo na zátop nikdo nedošel. Pokud jste v inkriminované době, tedy o uplynulém víkendu, zahlédli na oblíbené cyklostezce cokoliv, co by nám mohlo pomoci vandaly vypátrat, ozvěte se nám na linku 158.
Je těžko pochopitelné, že tak krásné místo, které svazek obcí cyklistům, příznivcům kolečkových bruslí i dalším sportovcům udržuje, má někdo potřebu takovýmto způsobem devastovat. Pachatelé způsobili nejenom škody na cizím majetku, ale současně také ohrožují bezpečnost všech uživatelů cyklostezky.
Policisté českolipského obvodního oddělení již v této souvislosti zahájili úkony trestního řízení pro přečin poškození cizí věci, za který pachateli hrozí i roční pobyt za mřížemi.
13. 3. 2026
por. Bc. Ivana Baláková