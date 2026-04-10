Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vandal v hotelu
Poškodil zařízení za 12 000 korun.
Českobudějovičtí policisté pátrají po neznámém pachateli, který ve středu 8. dubna v noci zamířil k jednomu hotelu v centru Českých Budějovic a začal rozbíjet vše, co mu přišlo pod ruku. Nejprve poškodil v místě recepce vstupní posuvné dveře. V patře hotelu pak poškodil čipovací čidla umístěná na zdi chodby. Vylomil také dveře do jednoho hotelové pokoje. Jeho pozornosti neuniklo ani značení únikového východu, které ulomil. Celková škoda, kterou způsobil, dosáhla výše minimálně 12 000 korun. Svým jednáním se dopustil trestného činu poškození cizí věci. V případě jeho dopadení a prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
10. dubna 2026