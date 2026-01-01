Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Vandal poškodil vitrážní okno kaple

Ta je součástí bývalého Augustiniánského kláštera v České Lípě. 

Stále pátráme po vandalovi, který mezi 20. a 22. únorem letošního roku prohodil několik kusů nalezené střešní krytiny vitrážovým oknem kaple Nejsvětější Trojice v České Lípě. Ta je součástí bývalého Augustiniánského kláštera, založeného roku 1627 listinou Albrechta z Valdštejna. Jeho výstavba trvala 150 let a byla zakončena stavbou zmíněné kaple. 

Vlastivědné muzeum se již postaralo o výměnu vytlučených skleněných polí vitráže a vyčíslilo vzniklou škodu na bezmála 20 tisíc korun. Útok na okno historické budovy, která patří k nejcennějším architektonickým skvostům České Lípy, jsme vyhodnotili jako přečin poškození cizí věci s trestní sazbou odnětí svobody  až na jeden rok. Podobné projevy vandalismu rozhodně nebudeme tolerovat,  a proto se obracíme i na veřejnost se žádostí o pomoc s jejím objasněním. Pokud máte informace o tom, kdo se v únoru u bývalého kláštera v ulici Paní Zdislavy v České Lípě "bavil" tímto způsobem, kontaktujte nás na lince 158. Nemělo by mu to projít.

9. 4. 2026
por. Bc. Ivana Baláková

Augustiniánský klášter v České Lípě

kaple Nejsvětější Trojice v České Lípě

poškozené vitrážní okno

