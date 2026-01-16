Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
V zimě se opuštěné chaty a chalupy stávají terčem zlodějů
Policisté na Strakonicku kontrolují rekreační objekty.
Zimní období bývá pro majitele rekreačních objektů rizikové. Chaty a chalupy zůstávají často týdny či měsíce bez dozoru, a právě toho využívají nezvaní hosté. Policisté proto každoročně posilují preventivní kontroly rekreačních oblastí – a nejinak tomu bylo i v těchto dnech na Strakonicku.
Do preventivní akce zaměřené na kontrolu chat a chalup v okolí Strakonic se zapojili policisté z Obvodního oddělení Radomyšl společně s policejní preventistkou. Cílem nebylo jen odhalování trestné činnosti, ale především včasná kontrola objektů, které jsou v zimě opuštěné, a ochrana majetku jejich majitelů. Ve čtvrtek 15. ledna zkontrolovali chaty v chatových oblastech v okolí Štěkně a Přešťovic na Strakonicku.
Policisté se při kontrolách zaměřili na stav zabezpečení rekreačních objektů – zda nejsou poškozená okna, dveře, zámky nebo zda se v chatě nenachází někdo neoprávněně. Zkontrolovali také přilehlé garáže, sklepy, kolny, které bývají častým cílem pachatelů. Policisté u zkontrolovaných chat nezjistili žádné známky vloupání. V několika případech se setkali přímo s majiteli, se kterými mluvili o aktuální bezpečnostní situaci v oblasti a připomněli jim možnosti obrátit se na policii v případě podezřelého chování v okolí.
Aktuálně během zimního období policisté na Strakonicku zaznamenali i konkrétní případy, kdy rekreační objekt měl nezvanou návštěvu. Zloděje láká především elektronika, nářadí, jízdní kola, ale také potraviny či alkohol.
Jedním z posledních případů je vloupání do rekreační chaty v obci Milíkovice, které vyšetřují volyňští policisté. Neznámý pachatel se zde na začátku ledna násilím dostal do objektu a odcizil řadu věcí – od kuchyňských spotřebičů přes ručníky a příbory až po vysavač z technické místnosti. Při vloupání navíc poškodil vybavení chaty. Celková škoda se vyšplhala na bezmála 17 tisíc korun.
V mrazivých dnech se do opuštěných chat a chalup uchylují také lidé bez domova, kteří zde hledají jídlo a možnost přenocování. Takový případ se nedávno podařilo policistům objasnit. Jednatřicetiletý muž bez domova, kterého policisté zadrželi koncem prosince, se přiznal nejen ke krádežím v samoobslužných krámcích a dalších objektech, ale také k vloupání do dvou rekreačních chat na Strakonicku. V chatách opakovaně přespával, konzumoval nalezené potraviny a odcizil nářadí, oblečení i další věci. Zároveň způsobil rozsáhlé škody na zařízení. Celková škoda byla vyčíslena na přibližně 123 tisíc korun.
Kontroly chat a chalup budou policisté na Strakonicku provádět namátkově celé zimní období. Postupně zkontrolují desítky rekreačních objektů a v případě zjištění problému neprodleně kontaktují jejich majitele. Policie zároveň apeluje na vlastníky rekreačních objektů, aby nepodceňovali zabezpečení svých chat a chalup, pravidelně je kontrolovali nebo požádali sousedy o dohled. Každá včasná informace a prevence může předejít nepříjemnému překvapení.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
16. ledna 2026