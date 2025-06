Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

V zákazu řízení naboural transitem zaparkovaný renault a pak na linku 158 nahlásil odcizení svého auta

ČESKOLIPSKO - Policisté se od něj obalamutit nenechali.

Včera kolem půl druhé odpoledne projížděl 32letý řidič po Okružní ulici v České Lípě směrem do centra města ve vozidle tovární značky Ford Transit, přičemž na sídlišti Sever na tříramenné křižovatce ztratil kontrolu nad řízením a naboural zde zaparkovaný renault, který odhodil na za ním stojící hyundai. U posledně jmenovaného vozu žádnou škodu nezpůsobil, protože ho renault trefil jen do tažného zařízení, oprava renaultu vyjde na nejméně 15 000 korun. Řidič ji ale nijak neřešil, z místa nehody odjel do Mariánské ulice, kde tranzit odstavil a potom nám na lince 158 oznámil jeho krádež.

Když přivolaní policisté prověřili jeho informace a dali si je dohromady s nehodou na křižovatce i s údaji z jeho karty řidiče, bylo zřejmé, že mu auto nikdo neodcizil. Na jejich výzvu se odmítnul podrobit dechové zkoušce a navíc vyšlo najevo, že má nejen propadlou technickou kontrolu, ale také vyslovený zákaz řízení všech motorových vozidel, který svou včerejší jízdou porušil. Není jistě bez zajímavosti, že je v zákazu pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. Nyní se bude nově před soudem zodpovídat z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ve správním řízení z odmítnutí dechové zkoušky, ve kterém mu hrozí pokuta v rozmezí od 25 do 75 tisíc korun.

6. 6. 2025

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

