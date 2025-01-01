Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
V úterý byl před ubytovnou v Plzni nalezen mrtvý muž
Případ prověřují krajští kriminalisté.
V úterý 21. října 2025 dopoledne jsme přijali oznámení o tom, že byl u jedné z plzeňských ubytoven nalezen mrtvý muž. Po našich prvotních úkonech na místě a po prohlídce těla vyšlo najevo, že muž mohl zemřít násilnou smrtí. Případ si tedy převzali krajští kriminalisté, kteří prověřují veškeré okolnosti. Krátce po poledni se nám podařilo zadržet muže, který je podezřelý z tohoto protiprávního jednání. Kriminalisté s ním prováděli potřebné procesní úkony. Případ byl kvalifikován jako zvlášť závažný zločin vražda.
Kriminalisté věnovali od prvopočátku jejich práce na místě události tomuto případu maximální pozornost a přistupovali k němu s co největší důsledností, neboť na místě vše nasvědčovalo tomu, že se na smrti 61letého muže podílela jiná osoba. Ve věci byla samozřejmě nařízena i soudní pitva, z jejíž výsledků vyšlo najevo, že muž nemusel zemřít násilnou smrtí. Případem se i nadále zabývají krajští kriminalisté, kteří prověřují jeho veškeré okolnosti a pracují s několika možnými verzemi včetně té, že si zranění mohl poškozený způsobit sám. Muž, který byl v úterý v souvislosti s prověřováním tohoto případu omezen na osobní svobodě, byl včerejšího dne propuštěn ze zadržení.