Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
V tramvaji zapomněla telefon
Plzeňští policisté žádají o spolupráci všechny občany, kteří jsou schopni identifikovat osoby zachycené na přiložených fotografiích.
Policisté obvodního oddělení Plzeň Skvrňany vedou prověřování v trestní věci, kde je dáno podezření ze spáchání přečinu zatajení věci, kterého se mohl dopustit dosud neznámý pachatel tím, že dne 13. června 2025 kolem půl osmé večer v Plzni v tramvaji číslo dva nalezl mobilní telefon, který zde poškozená zapomněla, když si platila jízdenku. Místo toho, aby nálezce mobil poctivě odevzdal, ponechal si jej a poškozené tak způsobil škodu ve výši 19 tisíc korun.
Policisté se případem zabývají a v rámci jeho objasňování získali mimo jiné fotografie z kamerového záznamu, na kterých jsou zachyceny osoby důležité pro trestní řízení.
Policisté žádají o spolupráci všechny občany, kteří jsou schopni identifikovat osoby zachycené na přiložených fotografiích, aby se neprodleně přihlásili na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo zavolali na linku 158.
por. Michaela Raindlová
22. srpna 2025