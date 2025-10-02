Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
V taxíku našli telefon za 30 tisíc
Policisté pátrají po neznámém muži, který si přivlastnil telefon, který poškozená zapomněla ve vozidle taxislužby.
Na konci sprna, kolem devatenácté hodiny večerní, nastoupili do taxíku dva neznámí muži, kteří nalezli na zadním sedadle mobilní telefon. Místo toho, aby ho však odevzdali řidiči, nebo se snažili jakkoliv najít jeho majitele, tak si ho jeden z nich strčil do kapsy a dělal jakoby nic. Mladá žena se snažila na svůj telefon dovolat, ale ze sluchátka se ozvala pouze snůška nadávek a poté poté byl hovor ukončen. Poškozené tímto vznikla škoda ve výši bezmála třicet tisíc korun, a tak vše oznámila na služebnu policie.
Policisté z Jižního Města zajistili kamerový záznam z vozu, na kterém je počínání tohoto muže velmi dobře zachyceno. Do současné doby se jim ho však nepodařilo vypátrat, a tak žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud ho na záznamu poznáváte, volejte prosím linku 158. Stejně tak pokud poznáváte muže s kterým podezřelý cestoval. Neznámý muž je podezřelý ze spáchání trestného činu zatajení věci, za což mu hrozí až roční pobyt za mřížemi.
por. Richard Hrdina
2. října 2025