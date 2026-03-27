V Sušici při vzájemném fyzickém napadení těžce zranil svého spolubydlícího
Krajští kriminalisté obvinili devětašedesátiletého muže z těžkého ublížení na zdraví. Soudce dnes rozhodl o tom, že obviněný muž je stíhaný vazebně.
Kriminalisté odboru obecné kriminality ve středu zahájili trestní stíhání devětašedesátiletého muže, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví. Protiprávního jednání se obviněný měl dopustit tím, že dne 24. března 2026 v době okolo půl osmé večer se začal hádat se svým osmačtyřicetiletým spolubydlícím v bytě v Sušici, přičemž hádka vygradovala ve vzájemné fyzické napadení. Při tom vzal obviněný do ruky masivní skleněný popelník a udeřil jím poškozeného několikrát do hlavy. Vzájemné fyzické napadání pokračovalo, kdy obviněný vzal do ruky nůž a nejméně dvakrát bodl mladšího muže do oblasti břicha, přičemž jeho zranění si vyžádalo bezprostřední chirurgickou operaci v nemocnici, kam byl letecky transportován.
Kriminalisté státnímu zástupci doručili se spisovým materiálem také podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. S návrhem soudce souhlasil, a tak je obviněný stíhaný vazebně.
Podle ustanovení trestního zákoníku hrozí tomu, kdo úmyslně jinému způsobí těžkou újmu na zdraví opětovně nebo poté, co spáchal jiný zvlášť závažný zločin spojený s úmyslným způsobením těžké újmy na zdraví, trest odnětí svobody na pět až dvanáct let.
por. Mgr. Dagmar Mifková
27. března 2026