Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
V souvislosti s podvodem pátráme po mladém muži
Můžete nám pomoci.
Policisté z oddělení hospodářské kriminality přijali další z trestních oznámení týkající se podvodu v kyberprostoru pod legendou falešného policisty a pracovníka banky. V souvislosti s tím potřebují ztotožnit mladého muže, kterému podvedený muž předal více než půl milionu korun v hotovosti.
Tento muž měl procházet v pondělí 13. 4. 2026 v čase 15:20 - 15:50 hod. po chodníku na tř. T. Bati ve Zlíně od parkoviště u budovy 51 ve Svitu směrem k zastávce MHD - Poliklinika ve směru na Otrokovice.
Popis muže, po němž pátráme:
- Mladý muž ve věku do 25 let.
- Výška 180 cm, štíhlá postava.
- Bez pokrývky hlavy, krátké tmavé vlasy.
- Tmavá bunda, zřejmě tmavé džíny.
- Mohl mít brašničku přes rameno.
- Po celou dobu měl mít u ucha mobilní telefon.
Pokud jste v inkriminovanou dobu projížděli daným místem a máte záznam z palubní vozidlové kamery, kriminalisté ho uvítají. Ozvěte se, prosím, na linku 158 nebo přímo na telefon vyšetřovatele 974 666 489.
15. dubna 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková