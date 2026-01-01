Policie České republiky  

Pomáhat a chránit

Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

V souvislosti s podvodem pátráme po mladém muži

Můžete nám pomoci. 

Policisté z oddělení hospodářské kriminality přijali další z trestních oznámení týkající se podvodu v kyberprostoru pod legendou falešného policisty a pracovníka banky. V souvislosti s tím potřebují ztotožnit mladého muže, kterému podvedený muž předal více než půl milionu korun v hotovosti.

Tento muž měl procházet v pondělí 13. 4. 2026 v čase 15:20 - 15:50 hod. po chodníku na tř. T. Bati ve Zlíně od parkoviště u budovy 51 ve Svitu směrem k zastávce MHD - Poliklinika ve směru na Otrokovice.

Popis muže, po němž pátráme:

  • Mladý muž ve věku do 25 let.
  • Výška 180 cm, štíhlá postava.
  • Bez pokrývky hlavy, krátké tmavé vlasy.
  • Tmavá bunda, zřejmě tmavé džíny.
  • Mohl mít brašničku přes rameno.
  • Po celou dobu měl mít u ucha mobilní telefon.

Pokud jste v inkriminovanou dobu projížděli daným místem a máte záznam z palubní vozidlové kamery, kriminalisté ho uvítají. Ozvěte se, prosím, na linku 158 nebo přímo na telefon vyšetřovatele 974 666 489.

15. dubna 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková

