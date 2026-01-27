Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
V sobotu do Jablonce přijede FK Teplice
Policisté jsou připraveni v souvislosti se sobotním fotbalovým utkáním v Jablonci nad Nisou chránit bezpečnost a veřejný pořádek.
V sobotu 31. ledna v 15.00 hodin začne na stadionu Střelnice v Jablonci nad Nisou fotbalové utkání první Chance Ligy mezi mužstvy FK Jablonec a FK Teplice.
Na základě dosud získaných informací policisté vyhodnotili tento zápas jako rizikový a lze předpokládat, že ze strany některých neukázněných příznivců klubů a diváků by mohlo dojít k narušení veřejného pořádku. Z tohoto důvodu je na tuto sportovní akci připraveno ze strany Policie České republiky bezpečnostní opatření, jehož cílem je zajištění veřejného pořádku, klidu a bezpečnosti na teritoriu města Jablonec nad Nisou a jeho okolí.
Žádáme všechny návštěvníky uvedeného utkání, kteří do místa jeho konání přijedou motorovými vozidly, aby s nimi parkovali na místech tomu určených a respektovali dopravní značení o zákazech stání i zastavení.
Dále upozorňujeme všechny občany na dočasnou úpravu dopravního značení v ulicích Vrkoslavická a U Stadionu, která bude platit již před zahájením samotného utkání, v jeho průběhu i bezprostředně po jeho ukončení. Z důvodu zajištění nerušeného průběhu celé akce žádáme všechny občany, kterých se toto opatření dotkne, aby jej respektovali a dbali pokynů členů pořadatelské služby, kteří budou na místech přítomni.
Návštěvníky fotbalového utkání, kteří svá vozidla budou mít zaparkovaná na parkovišti u obchodního centra Kaufland, informujeme také o tom, že bezprostředně po skončení zápasu bude opět pro jejich odjezd z tohoto místa otevřen i boční nouzový výjezd do ulice Mincovní. Jedná se o opatření, které sníží riziko tvoření kolon na parkovišti při hlavním výjezdu do ulice Turnovská. Vzhledem k této skutečnosti žádáme řidiče, aby této možnosti výjezdu plně využili.
Do uvedeného opatření budou zařazení policisté pořádkové a dopravní policie i kriminalisté. Společně s policisty se do opatření také zapojí strážníci jablonecké městské policie.
27. 1. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tiskové zprávy