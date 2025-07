Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

V sobotu bylo rušno

MOSTECKO - Policisté řešili dva případy s nožem.

Litvínovští policisté vyjížděli uplynulou sobotu ke dvěma případům, ve kterých sehrál hlavní roli nůž. První se stal v hned v brzkých ranních hodinách v ulici Podkruškonorská. To kvůli ženě došlo ke konfliktu dvou mužů. Nejprve slovní výměna se změnila ve fyzický útok. Jeden z aktérů ale tasil nůž, se kterým měl máchnout před sebou. Tím způsobil na těle druhého muže několikacentrimetrové řezné poranění. K místu se vydala i rychlá zdravotnická služba, která zraněného převezla k ošetření do nemocnice. Policejní hlídka 33letého útočníka zadržela a převezla ho do cely. Po vystřízlivění si na služebně převzal sdělení podezření ze spáchání přečinů ublížení na zdraví a výtržnictví.

Zadržený a v cele skončil i 32letý Litvínovan. To pro změnu policisté ve spolupráci s městskými strážníky vyjížděli ve večerních hodinách do ulice Mostecká. Tam došlo ke sporu mezi sousedy, který začal urážkami a vulgarismy. Jeden z nich ovšem neudržel nervy na uzdě. Na svého soka vyběhl na chodbu s nožem v ruce. S tím podle policistů mával kolem sebe. Křičel, že tam všechny rozpárá a zabije. Situaci uklidnil až příjezd uniformovaných hochů. Tento incident se naštěstí obešel bez zranění. Na obvodním oddělení si muž převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu nebezpečné vyhrožování. Za to může od soudu odejít v případě uznání viny až s tříletým trestem. Stejným trestem je ohrožen i zadržený muž z ranních hodin.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

21. července 2025

