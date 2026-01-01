Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

V ruce měl zbraň

Zákrok nemohli policisté v žádném případě podcenit. [VIDEO] 

Minulou neděli večer zažili obyvatelé jednoho z bytových domů v brněnských Žabovřeskách pořádně napjaté chvíle. Šestatřicetiletý muž tam zřejmě v afektu řešil konflikt v bytě s jiným mužem tak, že tasil zbraň a použil pepřový sprej.

Oznámení o napadeném muži volajícím o pomoc přijali policisté ve večerních hodinách. Podle získaných informací měl útočník zůstat uvnitř bytu spolu se ženou a dítětem. Okamžitě proto na místo zamířilo několik hlídek včetně prvosledových jednotek a velitele policie, které jsou na podobné situace vybaveny i vycvičeny. V pohotovosti byli také zdravotníci, protože první hlášení byla nejasná a vzhledem ke zmíněné zbrani nebylo možné nechat nic náhodě.

Zásah proběhl přímo na chodbě domu. Policisté muže pomocí donucovacích prostředků zpacifikovali a převezli na služebnu k výslechu. Naštěstí při incidentu neutrpěl vážnější zranění nikdo z účastníků, včetně dítěte, které se během potyčky mezi muži nacházelo v sousedním pokoji.

Při následné prohlídce policisté skutečně nalezli střelnou zbraň, která se však později ukázala být plynovou pistolí. Mužovo počínání i okolnosti samotného incidentu nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení Brno‑Žabovřesky.

por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 11. ledna 2025.

Odkazy do noveho okna

Foto č. 1 - Zbraň a pepřový sprej

Foto č. 1 - Zbraň a pepřový sprej 

Detailní náhled

Foto č. 1 - Zbraň a pepřový sprej

Foto č. 1 - Zbraň a pepřový sprej 

Detailní náhled

Související dokumenty

  • Audio - V ruce měl zbraň.mp3
    Velikost souboru: 2,8 MB / formát MP3

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 