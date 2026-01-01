Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
V ruce měl zbraň
Zákrok nemohli policisté v žádném případě podcenit. [VIDEO]
Minulou neděli večer zažili obyvatelé jednoho z bytových domů v brněnských Žabovřeskách pořádně napjaté chvíle. Šestatřicetiletý muž tam zřejmě v afektu řešil konflikt v bytě s jiným mužem tak, že tasil zbraň a použil pepřový sprej.
Oznámení o napadeném muži volajícím o pomoc přijali policisté ve večerních hodinách. Podle získaných informací měl útočník zůstat uvnitř bytu spolu se ženou a dítětem. Okamžitě proto na místo zamířilo několik hlídek včetně prvosledových jednotek a velitele policie, které jsou na podobné situace vybaveny i vycvičeny. V pohotovosti byli také zdravotníci, protože první hlášení byla nejasná a vzhledem ke zmíněné zbrani nebylo možné nechat nic náhodě.
Zásah proběhl přímo na chodbě domu. Policisté muže pomocí donucovacích prostředků zpacifikovali a převezli na služebnu k výslechu. Naštěstí při incidentu neutrpěl vážnější zranění nikdo z účastníků, včetně dítěte, které se během potyčky mezi muži nacházelo v sousedním pokoji.
Při následné prohlídce policisté skutečně nalezli střelnou zbraň, která se však později ukázala být plynovou pistolí. Mužovo počínání i okolnosti samotného incidentu nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení Brno‑Žabovřesky.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 11. ledna 2025.