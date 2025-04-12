Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
V Roudnici nad Labem dopaden restaurační zloděj
Policisté v Roudnici nad Labem zadrželi muže podezřelého ze série vloupání do restaurací.
Policisté z Obvodního oddělení Roudnice nad Labem odhalili muže, který je podezřelý z toho, že se v období od září do listopadu 2025 pohyboval po městě Roudnice nad Labem a měl se dopuštět série majetkových trestných činů.
Během několika podzimních týdnů letošního roku, došlo celkem ve třech případech k opakovanému vloupání do jedné z místních restaurací. Dále mělo dojít ke krádeži věcí v hotelu a v jednom případě také k vloupání do přívěsu s občerstvením, rovněž na území města Roudnice nad Labem.
Z těchto míst měla být odcizena finanční hotovost ve výši 4.900,- Kč, několik krabiček cigaret a desítky lahví alkoholu. Škoda způsobená odcizením byla vyčíslena na 8.239,- Kč, zatím co škoda způsobená poškozením majetku dosáhla 17.750,- Kč. Ve stejném období, měl podezřelý odcizit také mobilní telefon v hodnotě 3.000,- Kč, který byl volně ponechaný na autobusové zastávce.
Policisté z roudnického obvodního oddělení vynikli v tomto případu mimořádně profesionálním postupem. Po každém oznámení pečlivě zajišťovali stopy, analyzovali kamerové záznamy, prověřovali získané informace a vyhodnocovali souvislosti mezi jednotlivými případy. Díky jejich trpělivé, důkladné a koordinované práci se podařilo osobu podezřelou z uvedené trestné činnosti vypátrat, ztotožnit a zadržet.
Případ je nyní dále prověřován a o vině či nevině muže rozhodne soud. V případě prokázání jeho viny mu nyní hrozí až dva roky odnětí svobody. Nicméně postup policistů je příkladem pečlivé práce, která významně přispívá k bezpečí místních obyvatel i ochraně majetku ve městě Roudnice nad Labem.
04. 12. 2025
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje