V Řečkovicích padl výstřel
Agresor obrátil svou zlobu proti muži, který jej okřikl.
Brněnští policisté vyšetřují incident, který se odehrál v pátek ráno v Řečkovicích. Dvaatřicetiletý muž tam v Kolaříkově ulici napadal devětačtyřicetiletou ženu. Kolemjdoucí sedmačtyřicetiletý muž agresora okřikl. Ten ale obrátil svou zlobu proti němu. Napadený muž pro svou obranu použil varovný výstřel z legálně držené střelné zbraně. Následně celou situaci řešily přivolané hlídky Policie ČR a městské policie. Agresor skončil v poutech a v policejní cele. Násilníkem zraněnou ženu pak museli záchranáři po ošetření převézt do nemocnice. Policisté případ dále vyšetřují.
por. Bohumil Malášek, 19. srpna 2025