Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

V Řečkovicích padl výstřel

Agresor obrátil svou zlobu proti muži, který jej okřikl. 

Brněnští policisté vyšetřují incident, který se odehrál v pátek ráno v Řečkovicích. Dvaatřicetiletý muž tam v Kolaříkově ulici napadal devětačtyřicetiletou ženu. Kolemjdoucí sedmačtyřicetiletý muž agresora okřikl. Ten ale obrátil svou zlobu proti němu. Napadený muž pro svou obranu použil varovný výstřel z legálně držené střelné zbraně. Následně celou situaci řešily přivolané hlídky Policie ČR a městské policie. Agresor skončil v poutech a v policejní cele. Násilníkem zraněnou ženu pak museli záchranáři po ošetření převézt do nemocnice. Policisté případ dále vyšetřují.

por. Bohumil Malášek, 19. srpna 2025

Související dokumenty

  • v Řečkovicích.mp3
    Velikost souboru: 493,4 KB / formát MP3

