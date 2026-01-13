Policie České republiky  

Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

V případu vraždy padlo obvinění

Muž je ve vazbě. 

Krajští kriminalisté sdělili v souvislosti s násilným trestným činem, ke kterému došlo na začátku ledna ve Sviněticích, obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy muži středního věku. Zároveň podali státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, který byl akceptován.

Bližší informace k případu níže:

https://policie.gov.cz/clanek/prvni-jihoceska-vrazda.aspx

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@gov.pcr.cz
13. ledna 2026

