V případu požáru zlínské nemocnice nebyl nikdo obviněn
Nejedná se o podezření z trestného činu.
Vyšetřovatel kriminální policie odložil trestní případ prosincového požáru v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, při němž zahájil úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti, protože se nejedná o podezření z trestného činu.
K požáru došlo 12. prosince 2024. Policisté, hasiči a zaměstnanci nemocnice evakuovali pacienty a kriminalisté ohledali místo činu a začali případ prověřovat jako podezření ze spáchání nedbalostního trestného činu. Škoda, která v důsledku požáru vznikla nemocnici a dalším firmám, činila nejméně padesát milionů korun.
Kriminalisté na místě odebrali stopy, vyslechli svědky, vyhodnotili kamerové záznamy, zprávy o revizi elektroinstalace a další záznamy, a vyžádali si odborná vyjádření z odboru kriminalistické techniky a expertiz, odvětví kriminalistická elektrotechnika a z HZS Zlínského kraje, z nichž po jejich vyhodnocení vyplynulo, že příčinou vzniku požáru byla technická porucha napájecího zdroje řídícího počítače. Vyloučili, že by technická porucha nastala v důsledku nedostatečné údržby elektrických zařízení, případně v důsledku porušení předpisů o požární ochraně. Stejně tak jednoznačně vyloučili úmyslné jednání neznámého pachatele.
26. září 2025, por. Bc. Monika Kozumplíková