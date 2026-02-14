Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
V Plzni se uskutečnilo další rozsáhlé bezpečnostní opatření
Během noci ze soboty na neděli zkontrolovali v Plzni policisté více než tisíc osob, zjistili přestupky i trestné činy, vypátrali pohřešovanou osobu a vozidlo v pátrání.
Na území města Plzně proběhlo od sobotního večera do nedělních ranních hodin další bezpečnostní opatření. Hlavním cílem opatření bylo především zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku na území města a zamezení případnému protiprávnímu jednání. V rámci akce jsme pátrali po pohřešovaných a hledaných osobách a věcech, zaměřili jsme se na dodržování zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, na kontrolu zákazu podávání alkoholu osobám mladším 18 let, dodržování zákona o pobytu cizinců, nelegální migraci a prováděli dohled na dodržování pravidel silničního provozu.
Soustředili jsem se především tam, kde dochází nejčastěji k narušování veřejného pořádku a protiprávnímu jednání nebo kde se nachází větší počet lidí, tedy na centrální část města Plzně, a to na náměstí Republiky a přilehlých ulic, dalších městských částí a zájmových oblastí, ale také autobusové a vlakové nádraží, restaurační zařízení, kluby, herny a veřejná prostranství s předpokládanou účastí mládeže či rizikových osob.
Do opatření byly zapojeny desítky policistů Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Jednalo se o policisty ze služby pořádkové, cizinecké a dopravní policie, pohotovostního a eskortního oddělení, oddělení hlídkové služby, oddělení služební kynologie, dále policisté služby kriminální policie a vyšetřování. Do opatření byli přizváni také kolegové z mobilních jednotek Ředitelství služby cizinecké policie. Součinnost nám poskytly také zaměstnankyně Krajské hygienické stanice Plzeň.
Během několika hodin jsme zkontrolovali celkem 1 035 osob, z toho 620 cizinců, dále 27 vozidel, z toho 7 vozidel taxislužby. Řešili jsme v osmi případech přestupky na úseku bezpečnosti silničního provozu, jeden přestupek na úseku centrální evidence přeplatků a nedoplatků, jeden přestupek na úseku TOXI a dále čtrnáct přestupků na úseku cizinecké problematiky. Vypátrali jsme jednu pohřešovanou osobu, jednu osobu v požadavcích a také vozidlo v celostátním pátrání. Jeden řidič řídil i přesto, že má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel a navíc se odmítl podrobit testu na omamné a psychotropní látky. Zaevidovali jsme také případ držení zbraně pod vlivem omamných a psychotropních látek. Zjistili jsme deset osob mladšich 18 let pod vlivem alkoholu, kdy u několika z nich dechová zkouška ukázala pozitivní výsledek více než 1 promile alkoholu v dechu.
por. Mgr. Dagmar Mifková
15. února 2026