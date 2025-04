Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

V Plzni proběhlo další bezpečnostní opatření

PLZEŇ – Ze soboty na neděli proběhlo na území města Plzně jedno z dalších bezpečnostních opatření. V rámci tohoto jsme zkontrolovali 510 osob, z toho 291 cizinců, 102 dokladů, 49 vozidel a 14 provozoven. Požití alkoholu u osob mladších 18 let jsme zjistili v 8 případech, dvěma z nich nebylo ještě ani 15 let.

Od sobotního večera do nedělních ranních hodin proběhlo na území města Plzně jedno z dalších bezpečnostních opatření. Hlavním cílem tohoto opatření bylo především zajištění bezpečnosti a vnitřního pořádku na území našeho krajského města a zamezení případnému protiprávnímu jednání. V rámci akce jsme se dále zaměřili i na dodržování zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, na kontrolu zákazu podávání alkoholu osobám mladším 18 let, dodržování zákona o pobytu cizinců, nelegální migraci a prováděli dohled na dodržování pravidel silničního provozu.

Naše síly a prostředky jsme především soustředili do centrální části města Plzně, a to na náměstí Republiky a přilehlých ulic, dalších městských částí a zájmových oblastí. Tedy tam, kde nejčastěji dochází k narušování veřejného pořádku a páchání protiprávní činnosti nebo se vyskytuje větší počet lidí. Těmito lokalitami jsou např. autobusové a vlakové nádraží, restaurační zařízení, kluby, sportbary, zábavné podniky, herny, místa s venkovními akcemi a veřejná prostranství s předpokládanou účastí mládeže či rizikových osob.

Do opatření bylo zapojeno několik desítek policistů z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, konkrétně ze zásahové a speciální pořádkové jednotky, odboru služby dopravní policie, odboru cizinecké policie, z pohotovostního a eskortního oddělení a z oddělení služební kynologie. Na opatření se s velkou účastí podíleli i kolegové z plzeňského městského ředitelství, kdy se především jednalo o policisty ze služby pořádkové policie (z obvodních oddělení), dopravní policie, služby kriminální policie a vyšetřování a samozřejmě nechyběli ani kolegové z oddělení hlídkové služby. Do tohoto bezpečnostního opatření se k nám připojili i kolegové z celorepublikového útvaru, a to přesněji z mobilní jednotky Ředitelství služby cizinecké policie. Součinnost při akci nám zajisté poskytli i plzeňští městští strážníci a Krajská hygienická stanice Plzeň. Nápomocný nám byl po celou dobu konání akce i městský kamerový systém.

V rámci tohoto opatření jsme zkontrolovali dohromady 510 osob, kdy z tohoto počtu bylo celkem 291 cizinců, 49 motorových vozidel a provedli 102 kontrol pravosti dokladů. Při akci jsme zjistili celkem 24 přestupků, v 8 případech se jednalo o podání alkoholu osobám mladším 18 let (kdy dvěma z nich nebylo ještě ani 15 let a z toho bylo v baru jedno dítě v podnapilém stavu i za přítomnosti své matky). Při silničních kontrolách jsme zjistili 11 dopravních přestupků, za které byly řidičům uloženy pokuty ve výši 18 800 korun. Dále jsme v přestupkové rovině řešili jednoho cizince, který při kontrole nepředložil potřebné doklady, dvě osoby za držení omamných a psychotropních látek a ve dvou případech se jednalo o přestupky proti veřejnému pořádku. Mimo jiné jsme během akce vypátrali dvě osoby, které byly v celostátním pátrání, zajistili jednu osobu cizí státní příslušnosti k provedení dalších potřebných úkonů a v trestní rovině řešili jednoho řidiče za jízdu pod vlivem alkoholu, u něhož dechová zkouška prokázala přes 1,3 promile alkoholu. Dále jsme uskutečnili celkem 5 eskort a zkontrolovali 14 provozoven.

Bezpečnost, klid a zajištění veřejného pořádku jsou pro nás prioritou a na každodenním pořádku, avšak v bezpečnostních opatřeních podobného rázu budeme pokračovat i nadále.



por. Bc. Barbora Šmaterová, DiS.

13. dubna 2025

vytisknout e-mailem