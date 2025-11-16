Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
V Plzni proběhlo bezpečnostní opatření
Policisté spolu se strážníky kontrolovali osoby, vozidla i provozovny.
Od sobotního večera do nedělních ranních hodin proběhlo na území města Plzně další bezpečnostní opatření. Jeho hlavním cílem bylo především zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti na území města Plzně a zamezení případnému protiprávnímu jednání. V rámci akce jsme se dále zaměřili i na kontrolu dodržování zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, dodržování zákona o pobytu cizinců, nelegální migraci a v neposlední řadě jsme prováděli dohled na dodržování pravidel silničního provozu.
Naše síly a prostředky jsme především soustředili do centrální části města Plzně, tedy tam, kde se vyskytuje větší počet osob a kde nejčastěji dochází k narušování veřejného pořádku a páchání protiprávního jednání. Těmito lokalitami jsou např. náměstí Republiky a přilehlé ulice, autobusové a vlakové nádraží, okolí obchodních center, restaurační zařízení, kluby, sportbary, zábavní podniky, herny a veřejná prostranství s předpokládanou účastí mládeže či rizikových osob.
Do opatření se zapojilo několik desítek policistů z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje a Městského ředitelství policie Plzeňského kraje. Jednalo se o policisty ze služby pořádkové, cizinecké a dopravní policie, zásahové a speciální pořádkové jednotky, z pohotovostního a eskortního oddělení a z oddělení služební kynologie. Do akce se zapojili také příslušníci služby kriminální policie a vyšetřování a samozřejmě nechyběli ani kolegové z oddělení hlídkové služby. Při opatření se k nám připojili i kolegové z celorepublikového útvaru, a to konkrétně z mobilní jednotky Ředitelství služby cizinecké policie. Součinnost při akci nám poskytli i plzeňští městští strážníci a nápomocný nám byl po celou dobu konání akce i městský kamerový systém.
V rámci tohoto opatření jsme zkontrolovali dohromady 1345 osob a 164 motorových vozidel. Při akci jsme zjistili celkem 28 přestupků, za které policisté uložili pokuty ve výši 28 tisíc korun. Zjistili také 2 přestupky podání alkoholu osobám mladším 18 let. Při silničních kontrolách jsme zjistili 17 dopravních přestupků, za které byly řidičům uloženy pokuty ve výši 28.100 korun. Dále jsme odhalili dva řidiče, kteří, řídili motorové vozidlo pod vlivem alkoholu, kdy jeden případ je řešen v rovině přestupku a druhý jako trestný čin. Dále jsme během akce vypátrali dvě osoby, které byly v celostátním pátrání a uskutečnili jsme celkem 2 eskorty. Také jsme zkontrolovali 11 provozoven.
Ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti obyvatel zůstává naší prioritou a v podobných bezpečnostních akcích budeme nadále pokračovat v celém Plzeňském kraji.
por. Bc. Iva Vršecká
16. listopadu 2025