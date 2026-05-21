V Plzeňském kraji máme vítěze krajského kola výtvarné a literární soutěže
PLZEŇSKÝ KRAJ - Letošní téma bylo "Bezpečně na železnici".
V prostorách kinosálu Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje jsme přivítali vzácné hosty – rodiče, paní učitelky a především skvělé děti. Sešli jsme se v místech, kde naši policisté běžně skládají služební slib nebo přebírají vyznamenání za záchranu lidského života a jiné mimořádné činy. Tentokrát však patřily hlavní role dětem. Společně s kolegy z Odboru služby dopravní policie jsme zde slavnostně vyhlásili výsledky krajského kola výtvarné a literární soutěže projektu „Markétina dopravní výchova“.
Tento dlouholetý projekt funguje pod křídly Týmu silniční bezpečnosti a každým rokem se věnuje bezpečí v silničním provozu. Pro letošní ročník bylo zvoleno velmi vážné a aktuální téma: „BEZPEČNĚ NA ŽELEZNICI“.
Výběr tématu nebyl náhodný. Doprava nás provází dnes a denně, ať už se pohybujeme pěšky, na kole, koloběžce, nebo jedeme autem či autobusem. Nikdy nevíme, kdy nás může potkat dopravní nehoda, a to platí i pro místa v blízkosti železnic, přejezdů a nástupišť.
V loňském roce jsme bohužel v našem kraji zaznamenali nejvíce tragických následků v důsledku dopravních nehod za posledních pět let. Proto považujeme jakoukoliv prevenci za naprosto klíčovou. Využili jsme této příležitosti, abychom apelovali také na přítomné rodiče, kteří jsou pro své děti tím největším vzorem, a jejichž vlastní chování v provozu formuje i návyky těch nejmenších.
Děti v mateřských a základních školách od listopadu do března hledaly s pomocí učitelů i rodičů odpovědi na důležité otázky:
Kde se potkává vlak s cyklistou, chodcem nebo autem?
Kdy je možné přecházet koleje?
Jak se správně chovat na nástupišti?
Co nikdy neporušit?
Své myšlenky a pocity pak přenesly do soutěžních děl. Nesmírně nás těší, že v dnešní digitální době dávají školy prostor takovéto tvůrčí činnosti.
Na Apríla, tedy 1. dubna, nás s kolegy čekal nesmírně těžký úkol, a to vybrat v každé kategorii pouze tři nejlepší díla. Každý obrázek skvěle zachycoval zadání a všechny děti by si zasloužily vyhrát. Kapacity jsou však omezené, a tak jsme společnými silami vybrali ta podle nás nejzdařilejší.
Atmosféra byla skvělá a dětem udělalo obrovskou radost, že nám s předáváním diplomů a dárků pomohl také náš oblíbený policejní maskot Zebra. Tím to ale nekončí. Práce vítězů jsme již odeslali do celorepublikového kola, kde bude porota 30. května vybírat pět nejlepších děl v každé kategorii. Výsledky budou známy do poloviny června a my všem výhercům z našeho kraje moc držíme palce!
Na závěr jsme dětem předali důležitý vzkaz na cestu domů, a to aby své obrázky, které jsou nádherné a na kterých potvrdily, že přesně vědí, jak se chovat, braly jako závazek do reálného života. Aby v silničním provozu byly stejně pozorné, jako byly při samotném tvoření, a nikomu se tak nikdy nic nestalo.
kpt. Bc. Hana Kroftová
21. května 2026