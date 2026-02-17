Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
V pátek „třináctého“ dvě kauce za 300 000 korun
Dva zahraniční řidiči s kaucí nesouhlasili, ale nakonec oba zaplatili
Dvě kauce v celkové výši 300 000 korun za porušení zákona o silniční dopravě uložili v pátek 13. února policisté z dálničního oddělení Velký Beranov dopravcům, jejichž jízdní soupravy policisté kontrolovali na dálnici D1. Oba řidiči kromě toho zaplatili za zjištěná porušení pokutu v příkazním řízení, každý ve výši 5 000 korun.
Policejní hlídka z dálničního oddělení Velký Beranov, která je součástí speciálního policejního týmu Kamion, kontrolovala v rámci běžného výkonu služby na kontrolním stanovišti u dálnice D1 na 115,5 kilometru ve směru jízdy na Prahu řidiče zahraničních kamionu, zda dodržují platná ustanovení zákona o silniční dopravě a zákona o provozu na pozemních komunikacích.
Po půl desáté dopoledne policisté kontrolovali nákladní jízdní soupravu se srbskou registrační značkou. Kontrolou tachografu nákladní jízdní soupravy složené z tahače a návěsu a kontrolou karty řidiče vydanou na jméno třicetiletého cizince policisté zjistili porušení. Řidič totiž užil cizí kartu, nedodržel dobu jízdy, bezpečnostní přestávky a době odpočinku a nedoložil režimy činnosti. Dopravce se sídlem v Srbsku je podezřelý z porušení zákona o silniční dopravě. Dopravci proto policisté uložili kauci ve výši 100 000 korun. Důvodem byla skutečnost, že dopravce nemá sídlo v České republice a případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady nebo nebylo vůbec možné. Řidič se zjištěnými skutky nesouhlasil a nechtěl s policisty na místě kontroly spolupracovat. Řidič během jízdy na území České republiky používal neplatnou kartu řidiče, která byla vydána na jinou osobu. Kauci nakonec na místě zaplatil platební kartou.
Před čtvrt na dvanáct dopoledne policisté na stejném kontrolním místě zastavili k provedení kontroly nákladní jízdní soupravu složenou z tahače s návěsem s tureckou registrační značkou. Při kontrole tachografu nákladní jízdní soupravy a kontrolou karty dvaačtyřicetiletého zahraničního řidiče policisté zjistili závažné porušení. Zjistili, že na vozidle je umístěno zařízení umožňující manipulaci s tachografem, proto tachograf nefunguje správně a řidič nedodržel dobu řízení a bezpečnostní přestávky. Na místo kontroly se na žádost policistů dostavila specializovaná firma, která provedla odbornou demontáž nelegálního zařízení, a to upraveného snímače pohybu, který byl umístěn v převodové skříni. Snímač se po přiložení magnetu „choval“ tak, že vozidlo stojí, i když bylo v pohybu a řidič si vykazoval denní odpočinek v době řízení vozidla. Dopravce je podezřelý z porušení zákona o silniční dopravě. Policisté za zjištěné porušení uložili dopravci kauci ve výši 200 000 korun. Řidič i dopravce nesouhlasili se zjištěným porušením. Dopravce kauci zhruba po dvou hodinách čekání na místě uhradil v hotovosti.
„Při kontrolách kamionové dopravy s na dálnici D1 denně setkáváme s obrovskou nekázní řidičů a dopravců zejména ze třetích zemí. Tato závažní porušení, kdy řidiči nedodržují dobu jízdy a manipulací s tachografem falšují čas skutečně strávený za volantem, se stávají přímým ohrožením bezpečnosti ostatních účastníků silničního provozu. Unavený řidič může způsobit vážnou dopravní nehodu a zkomplikovat provoz. Proto za zjištěná porušování zákona o silniční dopravě ukládáme maximální sankce,“ uvedl npor. Bc. Jaroslav Nesiba, zástupce vedoucího dálničního oddělení Velký Beranov s tím, že kauce v maximální výši 200 000 korun umožňuje od 1. července loňského roku umožňuje novela tohoto zákona.
Pokud by dopravce kauci na místě neuhradil, může mu kromě jiného policista v další jízdě zabránit, a to použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla nebo odtažením vozidla. Nově mu také policista zakázat další jízdu a zadržet tabulky státní poznávací značky vozidla, což se také poměrně často stává.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
17. únor 2026