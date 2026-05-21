Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
V pátek proběhne na sídlišti Špičák v České Lípě cvičení složek IZS
Potrvá od 8.00 do 14.00, v ulici Na Výsluní a v jejím okolí může vyvolat zpomalení dopravy.
Dne 22. května v čase od 8.00 do 14.00 proběhne v budově Mateřské školy v ulici Na Výsluní číslo popisné 2893 v České Lípě modelový výcvik složek IZS zaměřený na zákrok proti aktivnímu střelci. Tematicky cvičení nijak s mateřskou školou nesouvisí, organizátoři obdobných výcviků jen potřebují využívat různé typy objektů z hlediska jejich stavebního uspořádání. Děti budou samozřejmě tento den umístěny do jiné budovy. Cvičení si nevyžádá žádné dopravní uzávěry, nicméně v bezprostředním okolí školky zřejmě zpomalí dopravu. Upozorňujeme dále občany na to, že se v ulici Na Výsluní na sídlišti Špičák bude pohybovat větší počet vozidel IZS, a že se z budovy mateřské školy bude ozývat cvičná střelba.
Vozidla IZS budou ke cvičnému zákroku v ulici Na Výsluní vyjíždět z areálu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v ulici 28. října.
21. 5. 2026
por. Bc. Ivana Baláková