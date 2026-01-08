Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
V pátek proběhne hokejové derby
Hokejové utkání může přinést zvýšený pohyb fanoušků i dopravní omezení.
V pátek 9. ledna 2026 od 18:00 hodin se v Hradci Králové uskuteční extraligové hokejové utkání mezi týmy Mountfield HK a HC Dynamo Pardubice. Vzhledem k tradičně zvýšenému zájmu fanoušků obou klubů přijala Policie České republiky v součinnosti s Městskou policií Hradec Králové a pořadatelem utkání opatření k zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti.
Před a po ukončení utkání budou policisté zejména v okolí ČPP Arény dohlížet na dodržování veřejného pořádku při přesunu fanoušků ke stadionu, následně i při jejich odchodu, zaměří se i na okolí stadionu. Policejní hlídky se budou pohybovat v okolí zimního stadionu a přilehlých ulic a budou věnovat velkou pozornost dohledu na bezpečnost silničního provozu zejména v okolí stadionu, křižovatkách v této lokalitě a na místech určených k parkování. V souvislosti s vysokou návštěvností tohoto utkání může dojít ke komplikacím v dopravě. Policisté jsou připraveni tyto kolizní situace řešit.
Řidiči by měli počítat s časovou prodlevou, která jim může vzniknout v souvislosti se zvýšením hustoty provozu před začátkem hokejového utkání a po jeho skončení.
Z důvodu zajištění klidného průběhu akce žádáme všechny občany, aby byli trpěliví a respektovali tato dočasná omezení v den konání hokejového utkání. Žádáme občany, aby respektovali jak dopravní značení, tak i pokyny policistů, kteří budou na místě, a aby parkovali na místech k tomu určených.
Naším cílem je zajistit, aby si sportovní událost mohli bezpečně užít všichni fanoušci. Děkujeme veřejnosti za pochopení a spolupráci.
por. Bc. Martina Jandová
08.01.2026