V Pardubickém kraji učí policie děti hrou
V rámci programu z oblasti prevence kriminality Ministerstvo vnitra schválilo a finančně podpořilo policisty v Pardubickém kraji, aby mohli realizovat svoji výukovou preventivní hru.
Jak jsme uvedli výše, jsme rádi, že Ministerstvo vnitra finančně podpořilo návrh projektu na výrobu vlastní výukové hry „Vyšetřovatel“, která staví hráče do role vyšetřovatele. Musí dešifrovat klíčová slova týkající se policejní práce, kyberkriminality, domácího násilí, trestní odpovědnosti, návykových látek a dopravních značek. Svědek nemůže mluvit. Proto předává informace jiným, zábavným způsobem. Některá slova mohou být pro hráče neznámá. Aby je mohli vysvětlit, musí pochopit jejich význam, který najdou po naskenování QR kódu na každé kartičce.
Fáze vymýšlení trvala několik měsíců, jelikož jsme dlouho ladili konkrétní podobu. Nešlo nám pouze o to vymyslet zábavnou hru, ale vnořit do ní informace, které mohou pomoci v předcházení trestné činnosti a osvětě týkající se zvolených šesti okruhů. Realizace byla velmi náročná a zdlouhavá, nicméně jsme rádi, že koncem listopadu roku 2025 hra spatřila světlo světa a my s ní můžeme začít pracovat.
Novinka, která vznikla přímo v Pardubickém kraji, má za cíl zábavnou a interaktivní formou seznámit mladou generaci s klíčovými tématy policejní prevence.
Jako první se s ní mohli seznámit děti ze Studentského a Dětského parlamentu v Pardubicích. Hlavní prioritou obou parlamentů je obeznámení žáků a studentů se společenským a politickým děním ve městě. S oběma parlamenty jsme začali spolupracovat v loňském roce, kdy jsme studentům představili práci policie a nebezpečí kyberprostoru. Poručík Radek Bendakovský, který stojí u zrodu a úplných začátků zmiňované hry, více než 40 účastníkům na setkání parlamentu v prosinci 2025 vysvětlil podstatu hry. Z dětí se tak stali „testovací“ hráči, kteří v pozitivní zpětné vazbě potvrdili smysl a myšlenku celé hry. Každý z nich si následně jednu odnesl do svých škol a tříd.
Doufáme, že hra osloví nejen studenty, ale i jejich sourozence, rodiče, prarodiče a bude mít své místo na poli zábavného vzdělávání s prvky zážitkové pedagogiky. Věříme, že ten, kdo bude mít hru k dispozici, vezme si ji rád na tábor, na chalupu, na dovolenou a zábavnou formou si tak s přáteli osvojí pojmy týkající se prevence a reálných hrozeb dnešního světa.
15. prosince 2025
por. Bc. Radek Bendakovský
preventista