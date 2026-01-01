Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
V Otrokovicích hořel sklad firmy
Škoda je minimálně 25 milionů korun.
Dnes dopoledne přijal operační důstojník informaci o požáru venkovního skladu plastů v areálu firmy v Otrokovicích. Při požáru naštěstí nebyl nikdo zraněn.
Na místo vyrazily dostupné policejní hlídky a kompletní kriminalistický výjezd.
Policisté řídili dopravu a vjezd do areálu značně omezili až do doby, než hasiči požár uhasili. Další policejní hlídky se podílely na evakuaci zaměstnanců okolních firem a vymezily bezpečný perimetr, kde se lidé mohli pohybovat.
Kriminalisté zjišťují veškeré okolnosti, které mohly vést ke vzniku požáru. Pracují se všemi vyšetřovacími verzemi, ať už se jednalo o nedbalostní jednání, úmyslné založení požáru nebo technickou závadu.
Škoda, kterou požár způsobil, činí minimálně 25 milionů korun. Po vychladnutí požářiště budou policisté pokračovat v ohledání místa činu společně s policejními kynology se psy speciálně vycvičenými na vyhledávání akcelerantů hoření.
10. března 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková