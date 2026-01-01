Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
V obcích na Vsetínsku jeli více než stokilometrovou rychlostí
Jeden z řidičů navíc nadýchal více než promile alkoholu.
V posledních dnech dopravní policisté na Vsetínsku zaznamenali nelichotivou, či dokonce spíše alarmující bilanci na úseku dodržování rychlostních limitů řidiči motorových vozidel.
Ve středu krátce po půl třetí odpoledne změřila hlídka ve Velkých Karlovicích automobil, jehož pětatřicetiletý řidič projížděl místní částí Jezerné rychlostí 137 km/h, přestože je v tomto úseku nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h.
O den později, konkrétně tedy ve čtvrtek krátce po desáté hodině dopoledne, zastavili dopravní policisté v obci Dolní Bečva jiný automobil, jehož devětačtyřicetiletý řidič projížděl obcí rychlostí 105 km/h.
V obou případech budou přestupky oznámeny na příslušný městský úřad k projednání.
Třetí případ je ještě závažnější, neboť v něm svoji roli nehrála pouze rychlost, ale i alkohol. Policisté ve čtvrtek večer měřili rychlost vozidel také ve Valašském Meziříčí a nedlouho po dvaadvacáté hodině změřili automobil, který ulicí Masarykova projížděl rychlostí 116 km/h. To ovšem nebyl jediný prohřešek pětatřicetiletého řidiče. Po zastavení vozidla s ním policisté provedli dechovou zkoušku s výsledkem 1,34 promile alkoholu. Tím je řidič podezřelý nejen ze spáchání přestupku, ale díky naměřené hodnotě alkoholu i ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v krajním případě hrozí až jednoletý trest odnětí svobody.
10. července 2026, nprap. Petr Jaroš