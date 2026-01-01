Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
V obci sedmdesátkou a pod vlivem alkoholu
Alkohol za volant nepatří.
Při sobotní podvečerní dopravní akci zaměřené na respektování maximální povolené rychlosti v obci, které se policisté účastnili v Tečovicích na Zlínsku, zastavili jednapadesátiletou řidičku vozidla Volkswagen, která jela směrem na Zlín a obcí projížděla rychlostí téměř 70 km/h.
To ale nebyl její jediný přestupek. Už když zastavila, policisté pojali podezření, že žena není úplně střízlivá. A nemýlili se. Dechová zkouška ukázala hodnoty 1,59 a 1,57 promile alkoholu. Řidička se přiznala, že asi před hodinou skutečně alkohol konzumovala.
Policisté ji zadrželi řidičský průkaz a další jízdu jí zakázali. Za hrožení pod vlivem návykové látky jí u soudu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest a zákaz řízení motorových vozidel.
13. července 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková