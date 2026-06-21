Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
V obchodním centru v Teplicích se zřítil strop
Žena utrpěla zranění, žádáme svědky události, aby se přihlásili na lince 158.
Dnes dopoledne se v obchodním centru Olympia v Teplicích zřítila stropní konstrukce v jedné z prodejen. V té době se v obchodě nacházelo zhruba 15 zákazníků, jedna ze zákaznic v důsledku pádu konstrukce utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice.
Událost prověřujeme a žádáme zákazníky, kteří byli v době incidentu na místě, aby se ozvali policistům na lince 158.
Děkujeme za spolupráci.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
21. června 2026