Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
V nočních hodinách proběhlo v Plzni další bezpečnostní opatření
Z pátku na sobotu policisté při akci, která byla zaměřená především na veřejný pořádek v centru města, zkontrolovali 580 osob.
Od pátečních večerních do dnešních časných ranních hodin proběhlo na území města Plzně bezpečnostní opatření, do kterého se zapojily desítky policistů Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Jednalo se o policisty ze služby pořádkové, cizinecké a dopravní policie, z pohotovostního a eskortního oddělení, oddělení služební kynologie a oddělení hlídkové služby a také příslušníci služby kriminální policie a vyšetřování. Přizváni byli také policisté mobilních jednotek Ředitelství služby cizinecké policie.
Opatření bylo zaměřeno na zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti na území města Plzně a zamezení případnému protiprávnímu jednání. Nejčastěji dochází k narušování veřejného pořádku a protiprávnímu jednání v centru města, kde se pohybuje větší počet osob, a proto jsme naše síly a prostředky soustředili do těchto míst. Výkon činnosti jsme tedy zaměřili na náměstí Republiky a přilehlé ulice, autobusové a vlakové nádraží, nákupní centra a přilehlá parkoviště, kluby, herny, kasina a veřejná prostranství s předpokládanou účastí mládeže či rizikových osob.
Během akce jsme prováděli také dohled na dodržování pravidel silničního provozu, kontrolovali jsme dodržování zákona o pobytu cizinců, zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a pátrali jsme po pohřešovaných a hledaných osobách a hledaných věcech.
Zkontrolovali jsme 580 osob, z toho 324 cizinců, a 94 motorových vozidel. Zjistili jsme přestupky na úseku cizineckého zákona, na úseku TOXI a také v dopravě. Jeden řidič řídil pod vlivem alkoholu a omamných a psychotropních látek. Podařilo se nám zjistit a ustanovit pachatele vloupání do rodinného domu, u jednoho muže byly nalezeny omamné a psychotropní látky.
por. Mgr. Dagmar Mifková
17. ledna 2026