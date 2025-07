Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

V noci se prosekali na čerpací stanici

Ještě týž den, kdy se dva muži vloupali a vykradli benzinku, je kriminalisté a policisté z hlídkové služby zadrželi. Již byli řešeni ve zkráceném přípravném trestním řízení. Dostali podmínky.

Dne 17. července byla kolem půl čtvrté nad ránem vykradena čerpací stanice v obci Drevníky na Příbramsku. Uvnitř zůstala po pachatelích velká spoušť, co naopak v jejím objektu nezůstalo, byla značná část tabákových výrobků, zejména cigarety různých značek, automaty, voňavé stromečky do auta, ale například i různé kšiltovky, batoh, teplákové soupravy a další věci, které ve svém sortimentu provozovna nabízela.

Od chvíle, kdy se o vloupání dozvěděli policisté, se okamžitě po zadokumentování místa činu a zajištění stop „rozeběhla“ celá řada šetření a operativních opatření, do kterých se zapojila i příbramská kriminální služba, jejímž cílem bylo jediné – vypátrat a zadržet osoby, které se, jak bylo zřejmé ze zajištěných záznamů z kamer, prosekali do prostoru čerpací stanice. S sebou totiž měli sekery, kterými provedli vloupání a následně si jimi také „prosekali“ cestu až do prostoru za pultem provozovny. V cestě jim ještě překážel stroj na zmrzlinu, jehož hodnota byla 150 tisíc, a který také poškodili. V provozovně pak už brali téměř vše, co sortiment nabízel.

Z lehce nabytých věcí se ale dvojice dlouho neradovala. Kriminalisté díky svým operativním informacím a opatřením, ve spolupráci s policisty příbramské hlídkové služby, oba dva podezřelé muže ještě téhož dne zadrželi. Jednoho z nich překvapili zhruba hodinu a půl na odpočívce na 70 km dálnice D1, po druhém pátrali. Ale ani jemu se nepodařilo uniknout. Po pronásledování jeho vozu jej policisté zastavili a zadrželi také ten samý den, kdy k vloupání došlo. Muž se jim původně nechtěl vzdát a z auta za jízdy vyhodil i tzv. předmět doličný, a to velkou sekeru – kalač. Uvnitř vozu se pak nacházely věci odcizené z benzínky.

Oba muži, 31 a 48letí cizinci, tak díky rychlé práci příbramských kriminalistů, skončili téhož dne po vloupání do čerpací stanice v rukách policie. Vzhledem k takto rychlé „akci“ bylo rychlé i trestní řízení. Kriminalisté oba muže řešili v tzv. zkráceném přípravném trestním řízení, v rámci kterého jim sdělili podezření z přečinu krádeže a poškození cizí věci, formou spolupachatelství, kdy svým činem způsobili škodu přes 200 tisíc korun.

Ve velmi krátké době se tak dozvěděli i trest – 48 hodin od zadržení byla věc ukončena pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Příbrami, kterým byl oběma mužům vyhlášen podmíněný trest. Vazební důvody soud neshledal.

29. 7. 2025

