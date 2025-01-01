Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
V nesnázích se ocitla mladá maminka s malou dcerou
Policisté okamžitě zareagovali a pomohli s výměnou prasklé pneumatiky.
Operační důstojník na tísňové lince 158 přijal naléhavé oznámení od řidičky osobního vozidla. Měla jet po silnici I/11 ve směru od Opavy do Ostravy, kdy dostala defekt u zadního kola. Tím pro ní nastala prekérní situace a nevěděla si rady. Jak sama řekla, je na místě s malou holčičkou a nemá nikoho, kdo by pro ně přijel a pomohl jim. Operační důstojník ženu poučil, ať je hlavně opatrná a mimo silnici vyčká do příjezdu policistů.
Jen do několika málo minut se na místo dostavili policisté z obvodního oddělení Ostrava-Poruba 2. Žena, která měla v náruči malou holčičku a stála za svodidly, je přivítala s úsměvem. Vzhledem k tomu, že se jednalo o rychlostní komunikaci, policisté se okamžitě pustili do práce. Během několika minut muži zákona kolo vyměnili, a tak maminka i s dcerkou mohly pokračovat v jízdě domů. Policisté ještě řidičce podali výstražný trojúhelník. Za jejich pomoc se jim dostalo poděkování.
dne 1. října 2025
por. Bc. Eva Michalíková