V neděli ve Zlíně havarovali motorkáři

Oba utrpěli zranění, jeden z nich těžké. 

Hned dvě dopravní nehody, které bohužel skončily zraněním motocyklistů, řešili ve Zlíně v neděli dopoledne dopravní policisté.

K první nehodě došlo v místní části Zlína – Louky v místě opravy komunikace, přičemž třiasedmdesátiletý řidič motocyklu pravděpodobně nedodržel bezpečnou vzdálenost za před ním jedoucím vozidlem, které řídila jednatřicetiletá žena, a narazil do něj. Při nehodě utrpěl zranění, se kterým ho záchranáři převezli do nemocnice. Dechové zkoušky byly u obou řidičů negativní. Nehodu prověřují zlínští dopravní policisté.

O pouhých pětačtyřicet minut později vyjížděli policisté k další dopravní nehodě s účastí motocyklisty, jen o pár kilometrů dál. Tentokrát vyjel dvacetiletý řidič vozidla Audi od nákupního střediska na ulici Sokolská ve Zlíně, odbočil vlevo a na hlavní silnici vedoucí do Fryštáku se střetl s pětačtyřicetiletým motorkářem jedoucím stejným směrem. Motocyklista po nárazu utrpěl těžké zranění, s nímž ho záchranáři převezli do nemocnice. Veškeré okolnosti této dopravní nehody prověřují zlínští kriminalisté.

11. srpna 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková

Sokolská

Sokolská 

Louky, Zlín

Louky, Zlín 

