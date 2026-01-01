Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

V neděli do Jablonce přijede FC Hradec Králové

Policisté jsou opět připraveni v souvislosti s fotbalovým utkáním v Jablonci nad Nisou chránit bezpečnost a veřejný pořádek. 

V neděli 10. května v 18.30 hodin začne na stadionu Střelnice v Jablonci nad Nisou fotbalové utkání první Chance Ligy mezi mužstvy FK Jablonec a FC Hradec Králové.

Na veřejný pořádek budou dohlížet policisté z Krajské pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, dále policisté pořádkové i dopravní policie, kriminalisté a psovodi se služebními psy. Společně s policisty se do opatření také zapojí strážníci jablonecké městské policie. Na stadionu bude z důvodu zajištění bezpečnosti také zvýšený počet pořadatelů a pracovníků bezpečnostní agentury, kteří budou pro případ řešení konfliktů neustále v úzkém kontaktu s policisty.

Žádáme všechny návštěvníky uvedeného utkání, kteří do místa jeho konání přijedou motorovými vozidly, aby s nimi parkovali na místech tomu určených a respektovali dopravní značení o zákazech stání i zastavení.

Dále upozorňujeme všechny občany na dočasnou úpravu dopravního značení v ulicích Vrkoslavická a U Stadionu, která bude platit již před zahájením samotného utkání, v jeho průběhu i bezprostředně po jeho ukončení. Z důvodu zajištění nerušeného průběhu celé akce žádáme všechny občany, kterých se toto opatření dotkne, aby jej respektovali a dbali pokynů členů pořadatelské služby, kteří budou na místech přítomni.

Navíc je z důvodu probíhajících stavebních prací stále uzavřen úsek komunikace v ulici Pražská v Jablonci nad Nisou, a to od křižovatky s ulicí U Stadionu ke kruhovému objezdu s ulicí Turnovská.  Jedna z možných objízdných tras je v běžném provozu vedena také ulicí Vrkoslavická, která bude z důvodu fotbalového utkání uzavřena v úseku od křižovatky s ulicí Nad Střelnicí ke křižovatce s ulicí Turnovská.

Příznivce fotbalu, kteří se chystají jako diváci zúčastnit uvedené sportovní akce, také žádáme, aby do místa jejího konání přišli s dostatečným časovým předstihem vzhledem k tomu, že u všech vstupů na stadion budou probíhat velmi důkladné bezpečnostní prohlídky, které zcela jistě průchod branami zpomalí.

Návštěvníky fotbalového utkání i zákazníky obchodního centra, kteří budou mít svá vozidla zaparkovaná na parkovišti u obchodního centra Kaufland, informujeme také o tom, že po skončení utkání bude pro jejich odjezd z tohoto místa otevřen i boční nouzový výjezd do ulice Mincovní. Jedná se o opatření, které sníží riziko tvoření kolon na parkovišti při hlavním výjezdu do ulice Turnovská, proto žádáme řidiče, aby této možnosti výjezdu plně využili.


7. 5. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

