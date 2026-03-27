V nastražených uzeninách byly hřebíky
Pes pozřel párky, ve kterých byly hřebíky a neznámá růžová látka.
Písečtí kriminalisté prověřují podezření ze spáchání trestného činu týraní zvířat. Na písecké obvodní oddělení se ve čtvrtek 26. března obrátil muž, který předchozího dne, tedy středu 25. března venčil svého psa u řadových garáží v ulici Legionářská, která dále navazuje na ulici 17. listopadu, a v nestřeženém okamžiku tam pes pozřel pravděpodobně nastražené nakrájené uzeniny, párky. Následně se mu udělalo zle a majitel ho převezl k veterináři. Ve zvratcích pak byly nalezeny hřebíky a drobné krystalické kousky růžové neznámé látky.
Kriminalisté tak žádají širokou veřejnost o informace, které by směřovaly k osobě zatím neznámého pachatele či pachatelky, který v ulici Legionářská, případně přilehlé ulici 17. listopadu, u řadových garáží v přesně nezjištěné době ve středu 25. března uzeniny nastražil. Zároveň varují další pejskaře, aby si své domácí mazlíčky při venčení ohlídali a širokou veřejnost, zejména pak rodiče malých dětí, aby byli obezřetní.
Informace k případu můžete předat policistům na linku 158.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.cz
27. března 2026