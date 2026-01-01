Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
V Moravskoslezském kraji bylo odevzdáno 389 zbraní
Skončila půlroční zbraňová amnestie.
S novým zákonem o zbraních proběhla zbraňová amnestie. Lidé měli možnost od 1. ledna do 30. června beztrestně legalizovat nelegálně držené zbraně, jejich hlavní části, rovněž tak střelivo, munici a výbušniny. Jako vždy, i v tomto ohledu bylo pro nás zásadní vaše bezpečí. Proto jsme apelovali na všechny, aby nemanipulovali se žádným předmětem – zbraněmi, střelivem, municí ani výbušninami. K dispozici byla nepřetržitá linka 158, kdy policisté vždy sdělili volajícímu další postup.
V České republice se jednalo v pořadí o šestou zbraňovou amnestii. Co do předešlých amnestií, v Moravskoslezském kraji bylo v roce 2021 odevzdáno přes 200 zbraní, v roce 2014 téměř 370 zbraní. V roce 2009 bylo v tehdy Severomoravském kraji odevzdáno 511 zbraní.
Za letošní půlrok odevzdali lidé v Moravskoslezském kraji v součtu 389 zbraní, přes 15 530 kusů střeliva, 81 kusů munice a 12 regulovaných součástí zbraní. Již jsme vám nabízeli některé rarity. Mezi vzácné sběratelské „kousky“ patřily nejmenší sériově vyráběná samonabíjecí pistole na světě Kolibri ráže 2,7 mm a samonabíjecí pistole vzor 27 s prodlouženou hlavní a originálním tlumičem (https://policie.gov.cz/clanek/moravskoslezske-rarity-ze-zbranove-amnestie-odevzdano-jiz-150-zbrani.aspx ).
V průběhu amnestie byly odevzdány také další zajímavé zbraně, včetně protitankového kanonu:
Foto 1: puška VG 2 (Volksturmgewehr 2) - německá opakovací puška s otočným válcovým závěrem. Vyrobeno cca 16 až 18 tisíc kusů na úplném konci 2. světové války pro tzv. domobranu. V našem centrálním registru zbraní evidováno pouze 13 těchto zbraní.
Foto 2: samopal MP28.II – měl zásadní vliv na vývoj dalších samopalů. Odhadovaná cena u zachovalých exemplářů je v řádech statisíců korun. V centrálním registru zbraní evidována pouze 1 tato zbraň.
Foto 3: puška opakovací Winchester model 1895 - první winchestrovka se schránkovým zásobníkem místo trubicového pod hlavní. Určena byla pro carskou armádu. Dle informací měl být nejslavnějším uživatelem T. Roosevelt, který tuto zbraň měl používat během afrického safari pro lov nebezpečné zvěře.
Foto 4: puška opakovací La Coruna - jedna z posledních armádních pušek klasické mauserovské konstrukce, vyráběná ve Španělsku v letech 1944 – 1958.
Foto 5: samopal Erma Werke MP40 – nejznámější německý samopal z období druhé světové války.
Foto 6: puška samočinná MP44 - německá útočná samočinná puška vyvinutá během druhé světové války.
Foto 7: samopal MP 3008 - německý samopal vyráběný v posledních měsících války, vznikl jako „levná“ náhrada samopalu MP 40 (rychlá a levná výroba). Není známo, kolik kusů bylo vyrobeno, odhady hovoří o pár tisících kusech
Foto 8 A a B: protitankový kanon vz. 36 – jedná se o československý pevnostní protitankový kanon ráže 47 mm se schopností zajistit dostatečnou protitankovou obranu linie těžkého opevnění. Byl tak využíván jako hlavní zbraň v pěchotních srubech.
Foto 8: Odevzdány byly také zbraně, které lze označit jako „lidová tvořivost“.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 7. července 2026