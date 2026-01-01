Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
V Mokré Hoře se střílí, volali na 158
Děti vyděsili okolí zábavní pyrotechnikou.
Velké pozdvižení vyvolala v neděli odpoledne hra tří chlapců v brněnské Mokré Hoře. Po 17. hodině přijali policisté na tísňové lince několik oznámení o střelbě, která se měla ozývat z přilehlého lesa. Vzhledem k pěknému nedělnímu odpoledni se v okolí nacházelo velké množství lidí, policisté proto neotáleli a okamžitě vyrazili na místo. Preventivně uzavřeli širší perimetr a začali oblast propátrávat. I během této činnosti se z lesa ozývaly další rány, a tak se hlídky snažily o co nejrychlejší zásah. Rozuzlení přišlo poměrně záhy a bylo překvapivé nejen pro policisty. V lese totiž vypátrali děti, které si hrály se zábavní pyrotechnikou. Ani chlapci zřejmě nepředpokládali, že jejich hra skončí příjezdem policejních hlídek v neprůstřelných vestách. Policisté jim proto domluvili a následně je předali přivolaným rodičům.
V souvislosti s tímto případem připomínáme, že podle § 20 lesního zákona je mimo jiné zakázáno rušit klid a ticho nebo odhazovat hořící nebo doutnající předměty.
por. David Chaloupka, 14. dubna 2026