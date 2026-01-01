V lese u Orlovic našel dělostřelecké i ruční granáty

Munici musel pyrotechnik odpálit na místě. 

Nález nevybuchlé munice řešili o víkendu policejní pyrotechnici na Vyškovsku. V lese u Orlovic našel oznamovatel při procházce podezřelé předměty. Ty si vyfotil a po návratu domů vyrozuměl policisty na tísňové lince. Místo však nebylo jednoduché znovu nalézt. Podařilo se to až následující den. Přivolaný pyrotechnik nakonec na místě identifikoval a vykopal čtrnáct dělostřeleckých granátů, třináct ručních granátů a další munici. Munice byla v takovém stavu, že ji nebylo možné převážet, a proto ji pyrotechnik odstřelil přímo na místě.

V jarním období jsou nálezy staré munice nejčastější. Připomínáme, že v podobných situacích je nejlepší ihned kontaktovat policii. Voláním na tísňovou linku získají policisté souřadnice místa volání. Díky tomu se hlídka dostane k oznamovateli rychleji a může situaci hned dále řešit.

por. David Chaloupka, 30. dubna 2026

