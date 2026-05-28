V Jindřichově Hradci budou cvičit policisté

Policisté se v Jindřichově Hradci připravují na rozsáhlé cvičení, zaměřené na ochranu měkkých cílů u VŠE. 

Díky spolupráci s Fakultou managementu VŠE v Jindřichově Hradci se cvičení, pro zasahující hlídky, uskuteční ve velmi zajímavých prostorách. Cvičení je naplánováno na čtvrtek 4. června. V rámci cvičení dojde k částečnému omezení dopravy v Jarošovské ulici a okolí.  Pohyb vozidel i chodců budou krátkodobě usměrňovat policisté. Cvičení začne krátce po osmé ráno a mělo by skončit odpoledne kolem čtvrté hodiny.

Množství policejní, hasičské i záchranářské techniky tak ve čtvrtek nebude znamenat ostrý zásah či nebezpečí pro občany, ale technika bude součástí policejního cvičení. Policejní a záchranářská vozidla budou odstavena mimo areál VŠE i areál ZŠ, neměla by nijak občanům komplikovat dopravu. V základní škole nebude vyučování cvičením nijak narušeno.

Prosím respektujte pokyny policistů i záchranářů.

mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.tisk@policie.gov.cz 
28. května 2026 

