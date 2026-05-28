Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
V Jindřichově Hradci budou cvičit policisté
Policisté se v Jindřichově Hradci připravují na rozsáhlé cvičení, zaměřené na ochranu měkkých cílů u VŠE.
Díky spolupráci s Fakultou managementu VŠE v Jindřichově Hradci se cvičení, pro zasahující hlídky, uskuteční ve velmi zajímavých prostorách. Cvičení je naplánováno na čtvrtek 4. června. V rámci cvičení dojde k částečnému omezení dopravy v Jarošovské ulici a okolí. Pohyb vozidel i chodců budou krátkodobě usměrňovat policisté. Cvičení začne krátce po osmé ráno a mělo by skončit odpoledne kolem čtvrté hodiny.
Množství policejní, hasičské i záchranářské techniky tak ve čtvrtek nebude znamenat ostrý zásah či nebezpečí pro občany, ale technika bude součástí policejního cvičení. Policejní a záchranářská vozidla budou odstavena mimo areál VŠE i areál ZŠ, neměla by nijak občanům komplikovat dopravu. V základní škole nebude vyučování cvičením nijak narušeno.
Prosím respektujte pokyny policistů i záchranářů.
mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.tisk@policie.gov.cz
28. května 2026