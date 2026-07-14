Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
V Jílovém u Hodkovic došlo k výbuchu potrubí
Tři osoby byly zraněny. Na místě zasahoval i vrtulník Letecké záchranné služby.
Dnes kolem půl páté odpoledne přijal operační důstojník na tísňové lince oznámení o výbuchu potrubí v obci Jílové u Hodkovic nad Mohelkou. Na místě zasahovaly všechny složky Integrovaného záchranného systému včetně vrtulníku letecké záchranné služby Libereckého kraje.
K výbuchu došlo na louce poblíž jednoho z domů, a to při čištění plynového potrubí zaměstnanci. Ti prováděli čistící práce potrubí vzduchem, které v tu dobu bylo od plynu odpojeno, přičemž došlo k vylétnutí uzávěrky potrubí. Došlo při tom ke zranění tří osob. Jedna osoba byla vrtulníkem transportována do Krajské nemocnice Liberec, další osobu převážela do liberecké nemocnice pozemní posádka Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Třetí osoba byla ošetřena přímo na místě. Policisté nařídili u zraněných osob odběr krve v nemocnici, pro vyloučení ovlivnění alkoholem či jiné návykové látky.
Příčinou a okolnostmi případu se nyní zabývá Služba kriminální policie a vyšetřování v Liberci.
14. 7. 2026
kpt. Bc. Vlaidimíra Šrýtrová