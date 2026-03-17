Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
V jednom paneláku lapeni dva dealeři
V přízemí a ve 2. patře provedli policisté domovní prohlídky.
Jeden panelák, dva byty, dva obvinění dealeři pervitinu. V teplické části Trnovany provedli kriminalisté z toxi týmu během jednoho dne dvě domovní prohlídky. Nemuseli však přejíždět na vícero míst, neboť obě sledované osoby bydlely v jednom domě.
Dva dealery pervitinu, kteří prodávali drogu ve svém bydlišti obvinili kriminalisté z Toxi týmu. Oba muži byli zadrženi bezprostředně po prodeji drog jiným osobám. Kuriozní je, že oba prodejci bydleli ve stejném panelovém domě, jen v jiném bytě. Jeden v přízemí a druhý ve 2. patře. První z nich od listopadu loňského roku do února letošního roku měl prodat nejméně ve 30 případech ve svém bydlišti dvěma narkomanům zhruba 25 gramů pervitinu. Druhý obyvatel stejného domu prodával drogu nejen ve svém bydlišti, ale i jinde v teplické části Trnovany. U něj policisté zaznamenali minimálně 55 prodejů pervitinu. Sledování obou zájmových osob skončilo v jeden den domovními prohlídkami. Při nich byly nalezeny nejen sáčky s drogou, ale finanční hotovost a věci sloužící k distribuci. Oběma bylo sděleno obvinění z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.
17. března 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí