Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
V igelitce bylo 540 tisíc
Důvěřivý senior je muži dal, protože věřil v jejich zhodnocení.
Policisté z cizinecké policie ve spolupráci s kolegy z dálničního oddělení v minulých dnech na dálnici D35 prováděli kontroly cizinců, zda nejsou v naší republice nelegálně a zda mají potřebné doklady k pobytu na našem území. Hlídka dálničářů se rozhodla zastavit a zkontrolovat osobní vozidlo zn. Škoda Fabia s polskou registrační značkou a řidiče navedla do prostoru, kde je možné s ohledem na provoz na dálnici bezpečně provést kontrolu. Dvacetiletý řidič se prokázal cestovním pasem vydaným ve státě mimo Evropskou unie. Při kontrole si policisté ve vozidle všimli většího množství peněz. Řidič nebyl schopen říct, co je to za peníze, komu patří, od koho jsou, případně komu je veze. Policisté tak pojali podezření o skutečném původu peněz a na místo kontroly si přivolali hlídku Celní správy ČR.
„Na místo byla prostřednictvím operačního centra přivolána hlídka mobilního dohledu Celní správy České republiky, která si věc převzala k dalším úkonům. Celní správa v rámci své působnosti kontroluje dodržování povinností vyplývajících ze zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Osoba převážející peněžní hotovost v hodnotě alespoň 15 000 EUR je na výzvu celního úřadu povinna sdělit informace o tomto převozu, zejména své identifikační údaje, údaje o vlastníkovi a příjemci peněz, jejich původu, účelu převozu a další související skutečnosti.
V daném případě hlídka celníků provedla kontrolu osobního vozidla značky Škoda Fabia, které podle zjištění směřovalo na trase Varšava – Praha. Na sedadle spolujezdce byl nalezen igelitový sáček s balíčkem bankovek označeným částkou 540 000. Řidič uvedl, že peníze převzal od známého ve Varšavě a převáží je do Prahy pro další osobu, přičemž nebyl schopen hodnověrně doložit jejich původ. Následnou kontrolou celníci potvrdili, že se v balíčku skutečně nachází 540 tisíc korun.
Vzhledem k nesplnění zákonné informační povinnosti a podezření na souvislost s legalizací výnosů z trestné činnosti rozhodl Celní úřad v Liberci o zadržení finanční hotovosti k dalšímu šetření. Zajištěná finanční hotovost byla po přepočítání, zadokumentování případu a provedení nezbytných služebních úkonů na vyžádání předána Policii České republiky, oddělení hospodářské kriminality SKPV,“ uvedla k případu tisková mluvčí Celního úřadu v Liberci por. Ing. Jitka Fajstavrová
Netrvalo dlouho a kriminalistům se podařilo „spojit“ peníze s jejich skutečným vlastníkem. Cizinec totiž tyto peníze měl převzít od důvěřivého seniora, který uvěřil tomu, že se jedná o nezbytný poplatek k vyplacení výnosů z jeho investic do kryptoměn. Při výslechu pak mladý cizinec policistům uvedl, že peníze pouze vyzvedl u nějakého pána a vezl je svému kamarádovi do Prahy. Tam ale s nimi nedojel, protože ho na dálnici zastavila policejní hlídka.
S cizincem bylo zahájeno řízení o správním vyhoštění, jelikož nesplňuje podmínky zákona o pobytu cizinců. Okresní soud pak rozhodoval o jeho vině ve věci podezření z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, za což v případě prokázání viny podle trestního zákoníku hrozí trest až jeden rok vězení.
Důvěřivý senior měl velké štěstí, že o více jak půl milionu korun nakonec nepřišel. Jakmile to bylo s ohledem na prověřování případu možné, peníze jsme seniorovi vrátili. Podobné příběhy ale většinou šťastný konec nemají. Dávejte si na své peníze pozor, nebuďte příliš důvěřiví a nevěřte zdánlivě jednoduchým výdělkům a už vůbec nedávejte své peníze neznámým osobám.
27. února 2026
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje