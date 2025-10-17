Policie České republiky  

V Hrádku nad Nisou proběhla střelecká soutěž studentů

Studenti maturitních ročníků mohli porovnat své síly ve střelecké soutěži Studentská střela. 

Ve čtvrtek 16. října 2025 proběhl v Hrádku nad Nisou v prostorách střelnice ARMY ARMS sedmý ročník střelecké soutěže „Studentská střela“. V rámci této akce, pořádané Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje, se soutěžící včetně střelby seznámili s prací Policie ČR a dozvěděli se informace k přijetí do služebního poměru.

V letošním roce se v soutěži utkalo 36 studentů maturitních ročníků z 9 středních škol, jejichž obory jsou zaměřené na bezpečnostně právní problematiku.

Zúčastněné školy:

  • Střední škola Kateřinky Liberec
  • Střední lesnická škola a střední odborná škola Šluknov T. G. Masaryka
  • Euroškola Česká Lípa
  • Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant
  • Vyšší odborná škola SPŠ a SOŠ Varnsdorf
  • Střední škola Semily
  • Střední škola právní - Právní akademie Liberec  
  • Střední škola gastronomie a služeb Liberec
  • Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou

Střelecké utkání zahájil plk. Mgr. Pavel Bartoš, MBA náměstek ředitele krajského ředitelství pro vnější službu a vedoucí Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál plk.Mgr. Lukáš Ruth, kteří společně přivítali všechny přítomné a všem studentům popřáli mnoho úspěchů v soutěži.

6Po oficiálním zahájení proběhla řádná instruktáž studentů k bezpečné manipulaci se zbraněmi a střelivem, a po té se již závodníci, pod dohledem instruktorů, pustili do dvou soutěžních disciplín, kdy první z nich byla střelba z krátké zbraně ve vzdálenosti 15 m a druhou disciplínou střelba ze samopalu HK MP 5 v leže na vzdálenost 30 metrů.


Kromě samotné střelby si studenti mohli vyzkoušet s policejními instruktory prvky sebeobrany a prohlédnout si policejní výstroj a výzbroj. Od personálního oddělení také obdrželi veškeré informace pro přijetí do služebního poměru Policie ČR, neboť se očekává, že mnoho zúčastněných soutěžících z vybraných středních škol v krátké budoucnosti projeví zájem o tuto práci. V neposlední řadě si také mohli s policejními preventistkami vyzkoušet, jak jsou na tom se znalostmi v oblasti kyberproblematiky, a to v rámci absolvování připraveného kyber-testu.

Po sečtení a vyhodnocení výsledků, následovalo vyhlášení vítězů. Nejvyšší příčku a putovní pohár z loňského roku získal tým studentů z Euroškoly Česká Lípa. O druhou příčku se zasloužila Střední škola Šluknov a třetí místo obsadili studenti Střední školy právní v Liberci. Vítězům osobně poblahopřál a předal ocenění náměstek krajského ředitele pro vnější službu plk. Mgr. Pavel Bartoš, MBA.

Nejlepší střelkyní i absolutním střelcem soutěže se stala studentka Euroškoly Česká Lípa nejlepší střelecký výkon předvedl student Střední školy Šluknov. 

Velké poděkování patří výcvikovému středisku ARMY ARMS v Hrádku nad Nisou pod vedením instruktora Richarda Janka, který poskytl pro konání soutěže prostory a zázemí.  

Všem gratulujeme a těšíme se, až v našich řadách přivítáme nové kolegy.  

17. 10. 2025
por. Bc. Dana Burešová, DiS.

