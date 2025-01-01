Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
V Gorkého srazil vůz seniorku
Pátráme po svědcích dopravní nehody
Začátkem září, 7. 9., krátce před 18. hodinou došlo v Brně v ulici Gorkého před Obilním trhem k vážné dopravní nehodě. Řidiči Hyundaie vstoupila do jízdní dráhy z pravé strany jednasedmdesátiletá seniorka, kterou řidič vlivem ostrého odpoledního oslnění nezaregistroval, a došlo ke střetu. Ke sražené ženě přibíhali kolemjdoucí a poskytovali jí první pomoc. Žena utrpěla zranění, se kterým musela být převezena k ošetření do nemocnice. Policisté pracující na případu by nyní potřebovali hovořit se svědky této události. Nehodu mohli vidět zejména lidé z nedaleké zahrádky u pivnice. V případě, že jste střet viděli, volejte linku 158.
por. David Chaloupka, 3. října 2025