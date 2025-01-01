Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

V Gorkého srazil vůz seniorku

Pátráme po svědcích dopravní nehody 

Začátkem září, 7. 9., krátce před 18. hodinou došlo v Brně v ulici Gorkého před Obilním trhem k vážné dopravní nehodě. Řidiči Hyundaie vstoupila do jízdní dráhy z pravé strany jednasedmdesátiletá seniorka, kterou řidič vlivem ostrého odpoledního oslnění nezaregistroval, a došlo ke střetu. Ke sražené ženě přibíhali kolemjdoucí a poskytovali jí první pomoc. Žena utrpěla zranění, se kterým musela být převezena k ošetření do nemocnice. Policisté pracující na případu by nyní potřebovali hovořit se svědky této události. Nehodu mohli vidět zejména lidé z nedaleké zahrádky u pivnice. V případě, že jste střet viděli, volejte linku 158.

por. David Chaloupka, 3. října 2025

Odkazy do noveho okna

DN Gorkého (1)

DN Gorkého (1) 

Detailní náhled

DN Gorkého (2)

DN Gorkého (2) 

Detailní náhled

DN Gorkého (3)

DN Gorkého (3) 

Detailní náhled

DN Gorkého (4)

DN Gorkého (4) 

Detailní náhled

Související dokumenty

  • DN Gorkého
    Velikost souboru: 58,2 MB / formát MP4

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 