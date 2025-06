Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

V Domažlicích proběhlo taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému

DOMAŽLICE – Námětem byl zásah proti aktivnímu útočníkovi. Cvičení potvrdilo vysokou profesionální úroveň všech zasahujících složek a efektivní komunikaci a koordinaci mezi nimi.

Dne 25. června 2025 proběhlo v Domažlicích na Gymnáziu J. Š. Baara taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému. Námětem cvičení byl zásah proti aktivnímu útočníkovi. Podle scénáře vstoupil krátce po desáté hodině dopoledne do vnitřních prostor budovy gymnázia ozbrojený muž, kde střelnou zbraní usmrtil několik osob a desítky dalších zranil. Operační důstojník poté, co přijal oznámení o této události, okamžitě na místo vyslal policejní hlídky. Zároveň vyrozuměl operační střediska Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje a Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Během pár minut dorazily první hlídky policistů, kteří zahájili služební zákrok vedoucí k eliminaci jednání pachatele a jeho zadržení. Byl zřízen řídící štáb a stanoven perimetr od místa útoku, kam byl zamezen přístup občanů. Policisté prohledali objekt gymnázia, podařilo se jim útočníka zneškodnit, zároveň vyhledávali a ošetřovali zraněné. Jakmile měli policisté situaci pod kontrolou, vpustili do budovy zdravotníky a hasiče. Z budovy byly evakuovány všechny osoby, které poté policisté ztotožnili, evidovali a předali do péče zdravotníkům či krizovým interventům.

Do cvičení se zapojili policisté z obvodních oddělení, dopravního inspektorátu, speciální pořádkové jednotky a zásahové jednotky, policejní psovod, policisté služby kriminální policie a vyšetřování, oddělení krizového řízení, oddělení tisku a prevence, krizoví interventi a operační důstojníci.

Cílem bylo procvičit vzájemnou spolupráci, komunikaci a koordinaci postupů a činností složek integrovaného záchranného systému při zásahu na místě mimořádné události, ale také městské policie, samosprávy a Domažlické nemocnice. Potvrdilo se, že všechny tyto složky fungují na vysoce profesionální úrovni a efektivně spolu komunikují a koordinují svoji činnost. I když si přejeme a doufáme, že vždy zůstane pouze u cvičení, připravenost na reálnou situaci je nezbytná a nutná.

Velké poděkování patří všem zúčastněným, a to jak z řad policistů, hasičů, zdravotníků a strážníků, tak vedení Gymnázia J. Š. Baara a figurantům z řad studentů a učitelů.



por. Dagmar Mifková

26. června 2025

